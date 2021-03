Dalma Maradona cuestionó duramente a la justicia por caso de su padre

Dalma, la hija mayor de Diego Maradona, se mostró enojada en su cuenta de Twitter y le reclamó a la Justicia las detenciones del doctor Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la enfermera Dahiana Gisela Madrid.



Dalma se preguntó "qué espera la Justicia" para que quienes estaban a cargo de la salud de Diego Maradona sean arrestados, en el marco de la investigación por la muerte del astro el pasado 25 de noviembre.

Cuanto falta para que Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUE ESPERA LA JUSTICIA??? — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021

Dalma agregó luego: "Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que el no tenia nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...".



Hace algunos días, Dalma Maradona siguió recordando a su padre con una foto en la que el ex capitán del seleccionado argentino está vestido como payaso en una función de circo saludando a su hija mayor, muy pequeña en ese entonces, en brazos de Claudia Villafañe, exesposa del ex jugador.



"Nunca voy a dejar de extrañarte! ¡Me sobran fotos y momentos felices con vos!", escribió.



