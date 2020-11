Siempre zurdo: el marcado lado político de Diego Maradona

Si Diego Maradona descubría su hombro derecho, lucía el emblemático rostro de Ernesto el Che Guevara. Si destapaba su pierna zurda ─la mágica─, aparecía en su pantorrilla la imagen del líder cubano Fidel Castro. Se trataba de su mártir, el Che, y de su gran amigo, Fidel, como los denominó. Y los llevaba retratados en su cuerpo, quizá como una forma de reafirmar su irreverencia, su vocación contestataria ante todo aquello que lo incomodaba, que lo oprimía, y que iba mucho más allá de sus conocidas críticas a la Fifa. Maradona, el hombre que tocó el cielo con sus gambetas, nunca amagó su activismo político.

Desde muy chico, cuando aún era un ignoto y prematuro futbolista, Diego ya era irreverente. De aquellos que no se callan lo que piensan, quizá porque creció en un barrio muy humilde, Villa Fiorito, en Buenos Aires, donde maduró esa postura rebelde y al que llegó a describir como un barrio de lucha.



“En Fiorito ─dijo alguna vez─ si se podía comer se comía, si no, no”. Y cuando ya era la estrella del fútbol mundial, tuvo más legitimidad para expresar sus opiniones y sus polémicas críticas, que van desde decirle “asesino” al expresidente estadounidense George Bush, expresar su apoyo a la lucha de minorías o movimientos sociales y hasta cazar una batalla contra la Iglesia.



Una de sus anécdotas célebres fue justamente por una crítica abierta contra el Vaticano, cuando Juan Pablo II era el Papa. “Entré y vi el techo de oro. Y me dije cómo puede ser tan hijo de pu… de vivir con un techo de oro y después ir a los países pobres y besar a los chicos con la panza así. Dejé de creer, porque lo estaba viendo yo”, contó en su autobiografía llamada 'Yo soy el Diego'.

El exfutbolista Diego Armado Maradona entrevistó a Castro para su programa en el 2005. Foto: AFP

Muchos años después, cuando fue nombrado el papa argentino Francisco, Maradona retomó su confianza en la Iglesia. “De ahora en adelante soy el capitán del equipo de Francisco”, dijo y desde entonces estuvo involucrado en iniciativas humanitarias como el Partido por la Paz que lo trajo a Colombia en 2015. Entonces dijo:



"Que este partido por la paz sea por la paz, que Colombia encuentre el camino a través de una pelota... Me siento orgulloso de poder estar, poder ser una pieza más de un partido por una paz que Colombia está mereciendo, que está en la puerta, basta de violencia. Cuando pasa algo grave en Colombia lo sentimos todos. Les pido a los colombianos que den su grito de paz...".

Hacia la izquierda

La imagen es memorable. Año 2001. Palacio de la Revolución, en Cuba. Maradona, vestido todo de negro, le enseña su tatuaje de la pierna izquierda a su interlocutor, que vestía un habitual traje verde oliva, y que lucía su protuberante barba blanca. Es el rostro de Fidel Castro, el que está en su pierna, y el que lo observa.



Diego llegó a la Habana en el 2000 para iniciar su conocido tratamiento de desintoxicación por su adicción a las drogas, y siempre que volvió, por uno u otro motivo, encontró a Fidel, con quien creó un profundo lazo de amistad. Incluso, lo considera un héroe y una figura emblemática de la humanidad.



El tatuaje de Maradona Foto: AFP



Maradona nunca escondió su simpatía por Fidel, por sus ideas. Pero tuvo otras amistades que marcaron su vida política. Esa devoción que profesó por Fidel o por el Che, también la hizo pública por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fue tan cercana su relación con el ‘chavismo’, que en el 2013 cuando estuvo visitando los restos de Chávez, se explayó en elogios póstumos hacia él:



"Lo que me dejó Hugo fue una gran amistad, una sabiduría política increíble. Hugo Chávez ha cambiado la forma de pensar del latinoamericano, nosotros estábamos entregados a Estados Unidos y él nos metió en la cabeza que podíamos caminar solos", dijo en el canal estatal Telesur y luego instó a los venezolanos a votar por Nicolás Maduro, actual presidente.



Política y fútbol

Maradona era capaz de hablar de fútbol por horas, pero también de política. Lo demostró durante el Mundial de Brasil en el programa 'De Zurda', junto al periodista Víctor Hugo Morales. El programa, emitido por Telesur, tuvo a importantes figuras del fútbol y a líderes de la política latinoamericana, como el expresidente uruguayo Pepe Mujica, o a los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales.



En ese espacio televisivo, Diego aprovechó para recordar a Hugo Chávez y para hacer pública la correspondencia que sostenía con Fidel Castro y con la cual se disiparon los rumores de su muerte. Ahora, ambos amigos coincidieron en partir el mismo día, un 25 de noviembre. Fidel murió en 2016.



'De Zurda' fue una etapa más en la vida futbolera y política de Maradona, quien además apoyó la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina; tuvo vínculo con cantautores de música social y protesta como el cubano Silvio Rodríguez; lanzó consignas a favor de la lucha de los palestinos ─“¡Viva Palestina!”─ y en Bolivia fue condecorado por su apoyo a los Movimientos Sociales. El dios del fútbol siempre dio toques de zurda.





