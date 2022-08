El Torneo Internacional de fútbol COTIF ha rendido un emotivo homenaje al exjugador Diego Armando Maradona, fallecido en 2020, con una estatua, una camiseta y una fotografía en la entrada del estadio Els Arcs, sede del evento

Con motivo de la presencia de las selecciones argentinas masculina y femenina en el campeonato, el equipo organizador, en los prolegómenos del partido entre el Valencia y el combinado de Javier Mascherano realizó un homenaje sobre el mismo césped del estadio.



Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Omar Souto, secretario de la AFA, y Javier Mascherano, exjugador del FC Barcelona y actual seleccionador de Argentina Sub 20 no faltaron a la cita.

Tapia recibió de manos de Eliseu Gómez, presidente del COTIF, la insignia de oro de la competición, pasando a formar parte de los miembros honoríficos del torneo.



Salva Gomar, presidente de la Federación Valenciana y vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, y Andreu Salom, alcalde de l’Alcúdia, también estuvieron en el acto, así como otras personalidades y autoridades locales.



Una fotografía y una camiseta panorámica del astro argentino reciben al visitante en la entrada al estadio de Els Arcs este año.



El artista local Rafa Ferri ha sido el encargado de modelar un busto que recuerda a

Maradona en su juventud. Su figura está siendo muy recordada durante toda la competición.

Sinónimo de fútbol y devoción



Este acto de homenaje fue programado en una edición anterior, pero no se pudo celebrar por las restricciones impuestas por el Covid. Eliseu Gómez recordó que

Maradona es “sinónimo de fútbol, de pasión, de devoción«, destacando el legado de un jugador nombrado en numerosas clasificaciones como el mejor del siglo XX.



"Nos encandiló a todos, encendió el sentir de un pueblo. Un homenaje al ‘Pelusa’ siempre se nos quedará corto«, añadió Gómez, quien recordó que jugadores como Icardi, Lautaro o Balerdi han pasado por el torneo.



"Aquí no se viene a pasar el rato, se viene a demostrar que se quiere jugar a fútbol en la élite. A luchar cada balón. Grande Maradona, visca el fútbol, visca el COTIF«, apostilló el presidente del torneo. El homenaje finalizó con un castillo de fuegos artificiales.



Sin embargo, no ha causado buena impresión la estatua, pues el público la ha criticado.



🇦🇷 El homenaje a Diego Armando Maradona en la previa de Argentina vs. Valencia por el torneo de L'Alcúdia. pic.twitter.com/Eu7XDxmmrD — DataRef (@DataRef_) August 1, 2022





EFE