Mariano Israelit, quien fuera uno de los amigos de Diego Maradona, reveló detalles inéditos y curiosos de lo que fue la vida del astro argentino.

Historias del '10'

Israelit se decidió a hablar para contar historias hasta ahora ocultas. Una de ellas, revelada al medio Infobae, sucedió durante una reunión familiar a la que Maradona recién llegaba de España.



El 10 trajo regalos para todos, menos para Israelit, que era primero amigo de colegio del hermano de Diego. Como no hubo regalo, Maradona no lo dejó con las manos vacías.



"Agarró una bolsa y me la tiró. Cuandol a abrí, era una bolsa del corte inglés. ‘¿Y esto?’, le pregunté. ‘Como no te traje nada a vos, te regalo la camiseta del gol al Real Madrid’”, me respondió”, cuenta.

"Le dije ‘menos mal que no sabías que estaba, fue lo mejor que me pudiste haber regalado’. Me acuerdo que me fui a casa, vivía sobre avenida San Martín. Me tomé el 146 y me metí la camiseta adentro del canzoncillo del miedo que tenía de que me la robaran”.

Facebook Twitter Linkedin

Tatuajes de sus hijas Foto: Archivo particular

Relata que crearon una amistad muy íntima, que Diego siempre lo sorprendía con regalos maravillosos, que hoy son piezas de museo.



Otra de las historias tiene que ver con un 'picadito': “Lo habíamos acompañado a Diego que había hecho una nota para El Gráfico en Coconor, con el periodista Matías Aldao. Cuando nos estábamos yendo de ahí, le dije al Turco: ‘¿Hacemos un partido?’. ‘Bueno, dejame que hablo con Diego y vemos’, me contestó. Ese mismo sábado, me avisó: ‘Armate tu equipo que yo armo el mío’. Y le preguntó a Diego si quería jugar. Yo soy de Devoto, con mis amigos jugábamos en unas canchitas que estaban en la calle Pareja. Llamé al dueño, le pregunté si había cancha a la noche, me dijo que no, que estaban ocupadas. Cuando le avisé que iba con Diego, suspendió una reserva. ‘Lo único que te pido, no le avises a nadie’, le rogué”.



“Cuando llegamos a la puerta de la cancha, iba con Diego y Hugo en la camioneta, había no menos de 500 personas. Me acuerdo que Diego que me dijo ‘no podés organizar un asado para dos, no me bajo ni en pedo. Vamos a Parque’”.



“En Parque el bar lo manejaba el Checho Batista con su cuñado, Chirola, que fue parte de su cuerpo técnico. Había una cancha que se desocupaba a las 21. Como todavía faltaba un rato, nos fuimos a cambiar. Y, mientras, Diego se clavó un sándwich de milanesa con una cerveza... “Perdimos 11 a 3″, cuenta.



Y hay más, otra anécdota tiene que ver con el día que Mariano se casó. Maradona, que le bromeaba porque era 'feo', no perdió oportunidad. “Me escribió: ‘Te deseo toda la suerte, más que suerte es un milagro’, jeje”, relata a Infobae.

Amigo de Fidel

Facebook Twitter Linkedin

Fidel Castro le obsequió una propiedad a Maradona durante su estadía en Cuba. Foto: AFP

Hay otra historia, cuando fueron sorprendidos en Cuba por el Huracán Mitchell.

"Una noche me quedé charlando con Diego y cuando bajé a mi habitación, tipo 3 AM, me asomé por el viento, y había una palmera que se movía que era impresionante. Y justo daba a la ventana de Diego... Subí y le dije ‘hagamos una cosa, bajemos tu colchón a mi habitación, si esta palmera se cae, se cae en tu habitación’. Él se asomó y la palmera se movía muy mal. No le gustó mi idea. ‘Lo voy a llamar a Fidel Castro’, tiró. ‘¿Cómo lo vas a llamar a las 3 y pico de la mañana por un árbol en medio de un huracán?’, intenté convencerlo. ‘El me dijo que cualquier cosa que necesitara, lo llamara. Bueno, lo voy a llamar”, insistió”, sigue con la anécdota. Se sabe, si una idea anidaba en la cabeza del Diez, resultaba una empresa harto difícil desalojarla...".



Y llamó. “‘Mirá estoy teniendo problemas, no sé si estás al tanto, hay un huracán’, le dijo. ‘Comandante, hay una palmera que se me está por caer arriba de la habitación’, le lanzó. ‘Bueno, veo cómo te lo soluciono’, le respondió Fidel. ‘Ahora me lo soluciona’, se convenció Diego. Nos quedamos escuchando música. Al rato vi entrar una grúa, bajar cuatro flacos, con una herramienta, la sacaron de cuajo a la palmera, y la dejaron acostada con la raíz. Y dijeron ‘ahora cuando pasa el huracán, venimos y la volvemos a colocar’. Fui a avisarle a Diego: ‘¿Viste quién vino? Cayó una grúa y sacó la palmera’. ‘Te dije, boludo. Fidel es amigo mío’. Yo no la podía creer”.





DEPORTES

Más noticias de deportes