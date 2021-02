Diego Maradona Jr.: 'mi padre siempre me pedía perdón'

Diego Maradona Jr., hijo del excapitán del seleccionado argentino, contó sus sensaciones a tres meses de la muerte de su padre.



En declaraciones al programa "Cómo te va", que conduce Marcelo Benedetto, el hijo de Diego Maradona y Cristiana Sinagra confesó que aún le cuesta hablar de su padre.

"Me sigue costando hablar de mi viejo, lo extraño mucho. Extraño el día a día, los consejos. Perdí una persona fundamental en mi vida y estoy tratando de armarme de nuevo".



En ese sentido, agregó: "Mi viejo siempre me pedía perdón por lo que pasó en nuestra vida. Yo le decía que no había nada para pedir perdón, que a mi no me interesaba el pasado, yo quería el futuro".



Ya con vistas al futuro y a lo que vendrá para el apellido Maradona, Diego Jr contó que le prometió al exBoca y Nápoles, entre otros que "que sus nietos van a saber que su abuelo era el mejor de la historia".



"Aunque él no esté físicamente, yo siempre voy a tener con él un futuro brillante. Él es y será eterno", agregó



Luego, concluyó: "Lo que guardo en mi corazón son los extraordinarios momentos que pude compartir con él, Dios nos dio un premio muy grande".



LA NACIÓN

GDA