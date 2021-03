Sentido homenaje de la Selección Argentina a Maradona, Luque y Sabella

La Selección Argentina Sub-23 le rindió un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona, Leopoldo Jacinto Luque y Alejandro Sabella: fue justo antes de la victoria por 1 a 0 ante Japón, primer partido de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El equipo nacional titular ingresó a la cancha con una camiseta argentina especial con el número 10 en el pecho y la figura de Maradona en medio de ambos números, y en la espalda se leía la leyenda “Eternamente Gracias Diego”.



El cuerpo técnico también fue parte del homenaje y utilizó una camiseta que decía “DT” en homenaje a Alejandro Sabella, quien murió el 8 de diciembre. Mientras que los suplentes llevaron otra con el número 14 en recuerdo a Luque, fallecido el 15 de febrero. Tras el respetuoso silencio dentro del estadio Ajinomoto de Tokio, comenzó el partido.



Desde el 9 de febrero que la selección argentina sub 23 no disputaba un encuentro internacional. El Preolímpico en Colombia, que les dio el pasaje olímpico, fue el torneo en que se los vio a todos por última vez. Más de un año después, el combinado que dirige Fernando Batista viajó a Japón para disputar una serie de amistosos frente a la selección local y así comenzar su puesta a punto rumbo a los Juegos Olímpicos en julio.



Fue un reencuentro positivo y en la madrugada argentina. El gol de cabeza de Adolfo Gaich, a los 21 minutos de juego, le dio el triunfo al conjunto nacional. Un encuentro parejo que sirvió para comenzar a proyectarse y poner en práctica el sistema que pretende el entrenador pensando en el debut olímpico.



El seleccionado comenzó sus entrenamientos oficiales a fin de año en el predio de Ezeiza, pero esta gira fue la primera en la que se los vio a la mayoría del plantel que Batista apunta a llevar a los Juegos Olímpicos, y para quienes está armando un fixture preparatorio de la mano de FIFA.



No pudieron ser parte de la gira nipona Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Lisandro Martínez (Ajax), por los protocolos establecidos en los países donde juegan, Matías Zaracho (Atlético Mineiro), Valentín Castellanos (New York City) y Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú) por lesión.



El próximo partido de esta gira será este lunes desde las 7.45 (hora Argentina) en el estadio Kita Kyushu de la la ciudad de Fukuoka, al sudoeste de Japón.

La Nación, Argentina

GDA

