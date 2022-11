Ahora luce desinflada y está descolorida en algunos sectores, pero la pelota con la que Diego Maradona marcó los dos goles contra Inglaterra en el partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo México 1986 está a la venta. Y su valor es millonario.

Apenas cuatro minutos separaron las dos anotaciones en el segundo tiempo en el Estadio Azteca, de Ciudad de México, hace 36 años, camino a la conquista argentina del título. Uno, denominado “La Mano de Dios”, porque el número 10 golpeó con un puño el balón al saltar junto al arquero Peter Shilton, sin que los jueces lo advirtieran. En el otro, “el mejor gol del siglo XX”, Maradona dejó atrás a cinco rivales en una corrida desde su campo.



Entonces, se espera que aquella pelota alcance un valor de unos 3.300.000 dólares en la subasta de este miércoles, que se desarrollará en la página de internet de la casa de apuestas Graham Budd Actions, a cuatro días del inicio de otro Mundial, Qatar 2022.



“Sin dudas, es la pelota de fútbol más famosa del mundo”, aseveró a CNN Sport el ex defensor Terry Butcher, capitán de Inglaterra en aquella victoria argentina por 2-1. Estar a pocos pasos de ese elemento, como lo estuvo en una presentación en el estadio de Wembley, de Londres, le lleva recuerdos incómodos: cómo persiguió y se le quejó al árbitro tunecino Ali Bin Nasser después del primer gol de Maradona, y cómo intentó en vano evitar el segundo con una pierna extendida al final de la jugada.

Un valioso recuerdo



“Es realmente extraño estar en la misma habitación que la pelota, es difícil de explicar. Es bastante surrealista en muchos aspectos... Ese balón es la mayor injusticia que el mundo haya visto en lo que respecta a los partidos de fútbol”, sostuvo Butcher.



Luego de la muerte de Maradona, sucedida en 2020, los recuerdos de la vida deportiva del crack han obtenido enormes sumas en diversas subastas. Por ejemplo, en mayo pasado la camiseta que utilizó en el segundo tiempo de aquel encuentro fue vendida por el equivalente a 9.000.000 de dólares, cifra que en ese momento la convirtió en el recuerdo deportivo más oneroso de la historia.



En cuanto a la pelota, no es Butcher quien la tiene, sino que es propiedad del ex árbitro Nasser, ya que FIFA declaró en su momento que los referís se quedarían con los balones después de cada partido que dirigieran en esa Copa.



“Es parte de la historia del fútbol internacional. Me parece el momento adecuado para compartirlo con el mundo”, sostuvo el tunecino, de 78 años. Nasser donará, a organizaciones benéficas parte de las ganancias de la venta, que es supervisada en Reino Unido. “Y elevará un poco mi nivel de vida”, reconoció el ex juez.



“Es un regalo de Dios”, dijo Nasser a CNN Sport. “Porque tuve una carrera de 25 años... y tomé todas las decisiones que había que tomar”, justificó. Claro que se le remarca aún hoy el hecho de haber convalidado el primer tanto.



Las instrucciones de Fifa para el torneo, recuerda, eran “confiar en los otros jueces del partido si tenían una mejor visión de un incidente”. Incapaz, por su posición en la cancha, de ver en la acción muy rápida que había sucedido en el aire entre Maradona y Shilton, Nasser se apoyó en su asistente más cercano, el búlgaro Bogdan Dochev. “Él se fue a la línea central, lo cual implica que el gol era ciento por ciento válido”, explicó Nasser.



Dochev falleció hace cinco años. En su momento sostuvo que creyó ver “algo irregular” en el gol, pero manifestó que los protocolos de FIFA no permitían que los asistentes discutieran las decisiones con el árbitro. Las consecuencias del incidente empañarían su carrera: “Maradona arruinó mi vida”, se lamentó más tarde ante medios de Bulgaria.

