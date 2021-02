Diego Maradona: la tremenda revelación sobre el médico Leopoldo Luque

Mario Baudry, apoderado legal de Dieguito Fernando, explicó que el abogado Víctor Stinfale se negó a que el médico investigado por la muerte de Maradona, Leopoldo Luque, sea quien le realizara la cirugía por la mala relación que mantenía con el excapitán del seleccionado argentino.



Diego Maradona se había peleado con Leopoldo Luque y nunca se enteró de que no fue él quien lo intervino quirúrgicamente el pasado 3 de noviembre, en la Clínica Olivos, por un edema sudbural.



Mario Baudry contó este jueves en LAM (Canal 13) que Maradona no quería ver a Luque y Víctor Stinfale se encargó de que otro médico operara a Diego, aunque el imputado en la causa, le haya comunicado al ex Boca y Nápoli, entre otros que había sido él quien se había encargado.



Contó además que "la llaman a Verónica porque el día que lo internan, va Luque y Diego no lo quería ver porque estaban peleados. No lo quería ver"..En ese sentido, agregó: "Gracias a Stinfale, y esto tengo que decirlo, lo opera otro médico. Stinfale se puso muy fuerte en Olivos".

Primera imagen de Diego Maradona, después de su operación y junto a su médico Leopoldo Luque. Foto: Instagram Leopoldo Luque

Baudry habló de la foto de Leopoldo Luque y Maradona en terapia intensiva y reconoció que "Luque le dijo a Diego que lo había operado él. A Verónica no la dejaban entrar porque era una terapia intensiva, pero había gente sacándose fotos ahí, los custodios dormían adentro de la habitación".



