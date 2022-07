Diego Armando Maradona ya no está. Se van a cumplir dos años de su fallecimiento en noviembre próximo y las anécdotas que se conocer de su vida pululan.

Y se conoció una que tuvo en el pasado Mundial de Rusia con Maluma, el cantante, cuando ambos se encontraron cara a cara.



Antes del triunfo de Argentina con Nigeria en ese certamen, Maradona llegó a Moscú y tuvo un encuentro con Maluma. ¿Cómo fue?



“Eran las 2 de la mañana y Diego tenía un vuelo a las 6 para volver a Moscú. Llegamos a un hotel cinco estrellas y estaba Diego como en el último piso del hotel, una mesa larguísima, como que ya no había gente por ahí”, contó Agustín Fantasía, conductor de TyC Sports, en el segmento 15 preguntas de Doble Mérito.



Y agregó: “Estaba él con dos personas más sentada en la cabecera y lo abraza a Martín (Souto) y a mí me dice ‘Hola Agustín, ¿cómo estás?’ y después me preguntó que quería tomar. Estuvimos charlando tres horas de todo”.

'Diego, me hiciste muy feliz'



“En un momento cuando me voy, lo abrazo y le digo ‘Diego, me hiciste muy feliz’ y él me dice ‘No me digas eso’. Y en un momento me tira una que es genial. Me dice: ‘¿sabés quién me llamó? Maluma, baby’ y yo le digo para qué y él me contesta ‘quiere que Diego actúe en un videoclip’ pero él hablando en tercera persona. Y yo, no sabía qué hacer en ese momento, y le digo ‘viste que lo chorearon a Maluma’. Justo había salido una noticia que lo había robado cuando iba de Moscú a no sé donde y me mira y me dice ‘ya mismo lo llamo a Putin’ Como que estaba enojado por lo que había pasado”, señaló Fantasía.

Se pierden 800.00 mil dólares

Maluma fue víctima de un robo. De su habitación en el hotel le sacaron joyas y otros artículos, mientras que cantante estaba en el estadio Mordovia Arena en Saransk viendo a Colombia.



La policía informó que Maluma perdió unos 800 mil dólares, pero eso poco le importó, pus pudo disfrutar de Maradona, uno de sus ídolos.



“No sé si ustedes conozcan (sic) a este hombre, no sé si lo han visto antes”, dijo Maluma en un video que subió a su cuenta de Instagram, antes de enfocar a Maradona.



Maradona le dio un beso a Maluma y el colombiano dijo: “Viva Argentina y Colombia, los queremos”.



Diego subió una foto juntos y dijo: “Cenando con mi amigo Maluma”.



Esta anécdota de Diego con @maluma que cuenta @agufantasia es sencillamente INCREÍBLE. pic.twitter.com/gWc7LNAyZ9 — Doble Mérito (@doblemerito) July 20, 2022



