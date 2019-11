Maradona cambia de planes y Gimnasia celebra

Diego Maradona regresó a la conducción técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata apenas 48 horas después de haber anunciado su renuncia por no haber llegado a la unidad en la conducción del club platense. "Diego tomó la decisión de seguir en Gimnasia y retomar el trabajo que tan exitosamente había tomado", dijo su representante, Cristian Bragarnik, a Fox Sports.

"El mensaje de Diego fue muy claro y en el comunicado fue muy claro. Obvio que cuando hay intereses políticos, se puede interpretar. Él es agradecido a (Gabriel) Pellegrino (actual presidente), quien lo trajo al fútbol argentino", explicó Bragarnik.



La decisión de Maradona cambió durante este jueves luego que los dos candidatos a las elecciones presidenciales del próximo sábado, Salvador Robustelli (Convergencia Gimnasista) y Mariano Cowen (Gimnasia Grande) aceptaran un gobierno de unidad que incluía a Gabriel Pellegrino.



"Al haberse dados todas las circunstancias que él pidió, va a continuar. Está conmovido con el cariño tanto de la gente como del plantel y eso fue fundamental para él", agregó el asesor legal de Maradona, Matías Morla.



"No queremos presidente, no queremos elección, queremos a Maradona como técnico", entonaron simpatizantes de Gimnasia el miércoles en la sede del club. "Tuve ofertas de Argentina y del fútbol de España por Diego. Desde Dorados (de Sinaloa) me volvieron a llamar para que lo lleve para allá. El trabajo de Diego viene siendo muy bueno y desde su comportamiento creo que es ejemplar. Creo que se ha comportado y hace que estamos viendo al mejor Diego", agregó Bragarnik.



Maradona ha dirigido a Gimnasia durante ocho partidos. Ganó tres y perdió cinco. El equipo está amenazado por el descenso. Gimnasia recibirá este domingo al Arsenal de Sarandí en partido de la decimocuarta jornada de la Superliga.



EFE