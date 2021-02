Diego Maradona: ¿quién es quién en la imputación de homicidio culposo?

Un psicólogo y dos enfermeros, un hombre y una mujer, que estuvieron a cargo de la atención de Diego Maradona en los últimos días antes de su muerte el pasado 25 de noviembre, son investigados por presunto homicidio culposo (involuntario) del astro.

Se trata del psicólogo Carlos Díaz, un enfermero llamado Ricardo, y la enfermera, Dahiana Gisela Madrid.



(Le puede interesar: Diego Maradona: justicia imputa homicidio culposo)

El psicólogo

Carlos Díaz, uno de los imputados, es un psicólogo que era parte del equipo médico que acompañaba a Diego Maradona.



Díaz, según retrata la prensa argentina, es un profesional especialista en adicciones y patologías. Se dice que fue el último terapeuta que vio con vida a Diego, con quien al parecer había entablado una estrecha relación, pese a que el exfutbolista era desconfiado con estos especialistas.



Se trata de un docente universitario, con Máster en Drogodependencia dela Universidad del Salvador y en Terapia Cognitiva Conductual. Trabajaba junto a Cristina Cosachov, quien es otra persona que está en el radar de las autoridades y quien es imputada por presunta falsedad ideológica.



"Me convocaron para hacer una evaluación de Diego antes de su cumpleaños por su aparente depresión y generamos buen vínculo", dijo en su momento y agregó que su objetivo era "lograr la abstinencia completa de Maradona.



(Lea también: ¿La muerte de Maradona se estaba preparando? Delicada acusación)

Enfermera Gisele

Dahiana Gisela Madrid es la otra imputada y quien ha estado bajo sospecha desde que sucedieron los hechos, ya que era la persona encargada del cuidado de Maradona al momento de su muerte, la mañana del 25 de noviembre de 2020.



En su primer relato, Gisela, de 36 años y con más de una década ejerciendo su profesión, aseguró que escuchó moverse a Diego en su habitación, que iba al baño y que ella no entró, y luego dice que hacia las 9:30 a. m. Diego se negó a tomarse los signos vitales.



Posteriormente, ante las incongruencias en su relato, los investigadores le pidieron precisiones, a lo que admitió que fue obligada a mentir, que no le tomó los signos vitales. Dijo que no entró a la habitación para dejarlo dormir y que recién ingresó al medio día cuando llegó la siquiatra y el psicólogo personal.

Enfermero Ricardo

El enfermero Ricardo Almirón fue el último que vio respirando a Diego Maradona. Estuvo en turno durante la noche del martes 24 de noviembre y la madrugada del miércoles 25, cuando el exfutbolista falleció.



Ricardo recibió la confianza de Maradona para ejercer esa labor. Cuando fue llamado a dar testimonio, dijo que "lo encontró descansando en su cama, durmiendo y respirando normalmente.



La investigación a los enfermeros está vinculada a que, según fuentes de la fiscalía, podrían haber advertido el cuadro que condujo a su muerte -producida el 25 de noviembre pasado debido a un paro cardiorrespiratorio, a los 60 años- si lo hubieran controlado de manera más rigurosa



DEPORTES

Lo invitamos a leer además:

-El extravagante anillo que habría heredado una hija de Diego Maradona



-'Falsedad ideológica': giro en caso sobre la muerte de Maradona



-El dramático relato de la cocinera de Maradona sobre sus últimas horas