Diego Maradona: ¿quién es quién en la imputación de homicidio culposo?

Un psicólogo y dos enfermeros que estuvieron a cargo de la atención de Diego Maradona en los últimos días antes de su muerte el pasado 25 de noviembre, son los nuevos investigados por presunto "homicidio culposo" (involuntario) del astro, y que se suman a los dos primeros imputados.

Se trata del psicólogo Carlos Díaz, un enfermero llamado Ricardo Almirón y la enfermera Dahiana Gisela Madrid.



El psicólogo

Carlos Díaz, uno de los imputados, es un psicólogo que era parte del equipo médico que acompañaba a Diego Maradona.



Díaz, según retrata la prensa argentina, es un profesional especialista en adicciones y patologías. Se dice que fue el último terapeuta que vio con vida a Diego, con quien al parecer había entablado una estrecha relación, pese a que el exfutbolista era desconfiado con estos especialistas.



Se trata de un docente universitario, con Máster en Drogodependencia dela Universidad del Salvador y en Terapia Cognitiva Conductual. Trabajaba junto a Cristina Cosachov, quien es otra persona que está en el radar de las autoridades y quien es imputada por presunta falsedad ideológica.



"Me convocaron para hacer una evaluación de Diego antes de su cumpleaños por su aparente depresión y generamos buen vínculo", dijo en su momento y agregó que su objetivo era "lograr la abstinencia completa de Maradona.



Enfermera Gisele

Dahiana Gisela Madrid es la otra imputada y quien ha estado bajo sospecha desde que sucedieron los hechos, ya que era la persona encargada del cuidado de Maradona al momento de su muerte, la mañana del 25 de noviembre de 2020.



En su primer relato, Gisela, de 36 años y con más de una década ejerciendo su profesión, aseguró que escuchó moverse a Diego en su habitación, que iba al baño y que ella no entró, y luego dice que hacia las 9:30 a. m. Diego se negó a tomarse los signos vitales.



Posteriormente, ante las incongruencias en su relato, los investigadores le pidieron precisiones, a lo que admitió que fue obligada a mentir, que no le tomó los signos vitales. Dijo que no entró a la habitación para dejarlo dormir y que recién ingresó al medio día cuando llegó la siquiatra y el psicólogo personal.

Enfermero Ricardo

El enfermero Ricardo Almirón fue el último que vio respirando a Diego Maradona. Estuvo en turno durante la noche del martes 24 de noviembre y la madrugada del miércoles 25, cuando el exfutbolista falleció.



Ricardo recibió la confianza de Maradona para ejercer esa labor. Cuando fue llamado a dar testimonio, dijo que "lo encontró descansando en su cama, durmiendo y respirando normalmente.



La investigación a los enfermeros está vinculada a que, según fuentes de la fiscalía, podrían haber advertido el cuadro que condujo a su muerte -producida el 25 de noviembre pasado debido a un paro cardiorrespiratorio, a los 60 años- si lo hubieran controlado de manera más rigurosa.

Médico Leopoldo Luque

Era el médico personal de Diego Armando Maradona y se volvió figura pública debido a presuntas irregularidades que rondan la muerte de Diego. La familia de Maradona lo ha señalado como principal responsable de la muerte. Luque fue quien operó a Diego Maradona de una hematoma subdural.



Es un neurocirujano al que acudió Maradona luego de consultar con un cirujano general por sus problemas de sueño. Y éste hizo el enlace con Luque y con su socio, Ariel Sainz; juntos están a cargo de un centro médico en Argentina.

Primera imagen de Diego Maradona, después de su operación y junto a su médico Leopoldo Luque. Foto: Instagram Leopoldo Luque

Hubo una primera consulta cuando Maradona estaba dirigiendo en Dubai (2017-2018). Finamente, ambos empezaron a trabajar con cuando Diego asumió el cargo como DT de Gimnasia y Esgrima, pero sobre todo en los tiempos críticos de la pandemia de coronavirus.



En su momento, este mismo médico ideó el plan conocido como "Maradona fitness", con el que Diego logró bajar 11 kilos durante una etapa de la cuarentena.



Luque, cerca de los 40 años, está en pareja con Romina, que también es médica y tiene dos hijos. Es homónimo del delantero Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo con la selección argentina en 1978, aunque no tienen parentesco.



En su hogar, recibió en noviembre el allanamiento policial y la acusación oficial de homicidio culposo. En un sector de su jardín improvisó una conferencia de prensa, donde destacó, entre lágrimas: "Si de algo soy responsable es de extenderle la vida".

Agustina Cosachov

Era la psiquiatra de Maradona y lo conoció antes de su operación. Todo indica que pudo crear afinidad con el exfutbolista, al punto que logró la misión más difícil, entrar en su cabeza.



Se trata de una profesional egresada de la Universidad de Buenos Aires que se especializó en adicciones como alcohol, cocaína, tabaco y la ludopatía, entre otras. Es docente universitaria y tiene su propio consultorio.



La Fiscalía imputó a la psiquiatra primero por un eventual “homicidio culposo", y luego, por el delito de "falsedad ideológica", por haber tergiversado un documento. El informe dice que asentó en un certificado y en una historia clínica que Diego se encontraba en buen estado de salud mental sin haber ido a visitarlo.





DEPORTES

