Maradona volvió a caminar y su video le da la vuelta al mundo

El exfutbolista argentino Diego Maradona subió este lunes un vídeo a sus redes sociales en el que se le ve caminar, en el hospital y ayudado por una facultativa médica, como parte de la rehabilitación tras la operación a la que fue sometido en su rodilla derecha el pasado 24 de julio.

Maradona dando sus primeros pasos post Operación “ Hoy volví a caminar como cuando tenia 15 años” puso en su Instagram pic.twitter.com/Q1YxpQ8Pk5 — La Godoy (@marcelapgodoy) July 29, 2019

"Hoy volví a caminar como cuando tenía 15 años. Muchas gracias a mi cirujano @Dr.Eyharchet y a todos los que me cuidan en la #ClínicaOlivos", se lee en la cuenta de Instagram del exastro del fútbol.



En el vídeo se ve al 'Pelusa' caminando por el pasillo del centro hospitalario privado donde está siendo tratado, ubicado al norte de Buenos Aires, con la ayuda de una especialista que le agarra de la mano y le dice "muy bien, muy bien" mientras da varios pasos.



Al mismo tiempo, otro facultativo vigila los pasos dados por Maradona, a quien se le ve vestido con el camisón hospitalario y con una férula en la pierna intervenida. El miércoles pasado, el exjugador fue operado con éxito en esa clínica de la provincia de Buenos Aires por una sinovitis y una artrosis, según informó su agente y amigo Matías Morla.



"Recién terminó la operación de la rodilla derecha que le hicieron a Diego Maradona. Todo salió perfecto. Agradezco en nombre de Diego a la Clínica Olivos y a todos los profesionales que lo atendieron de la mejor manera. Ahora a comenzar con la recuperación", publicó el abogado en su cuenta de Twitter. Esta intervención, que estaba prevista desde hace varias semanas, fue el principal motivo por el que Maradona renunció en junio a la dirección técnica de los Dorados de Sinaloa de la Segunda División de México.



Morla explicó que el emblemático exfutbolista y entrenador, de 58 años, tiene todavía pendiente una cirugía en el hombro. "Tengo que pensar en mí, y en mi salud. Los médicos me piden que pare, porque pasan los años y cada vez me duele más. Tengo que hacerme dos operaciones que vengo postergando desde hace mucho. Gracias a Dios, y a la Tota (su madre, fallecida en 2011), ninguna es de riesgo, pero se necesita tiempo y reposo para poder hacerlas, y creo que este es el momento", adujo Maradona en las redes sociales hace poco más de un mes.



