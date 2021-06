Piden detenciones a implicados por la muerte de Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal y principal responsable de la atención de Diego Maradona, declara este lunes como sospechoso de homicidio ante la fiscalía argentina que investiga la muerte de la leyenda del fútbol mundial.

(Le pude interesar: La rabieta de Ronaldo: tiró el brazalete de capitán y lo pateó)



En la mañana, el abogado Mario Baudry, que representa a Dieguito, el hijo de Maradona, solicitó a la Fiscalía General de San Isidro la inmediata detención de Luque, de la psiquiatra Agustina Cosachov, del psicólogo Carlos Díaz y de la doctora Nancy Forlini "por los delitos de homicidio simple con dolo eventual", según difunde la prensa argentina.

Facebook Twitter Linkedin

Neurocirujano Leopoldo Luque (izq), médico personal y principal responsable de la atención de Diego Maradona. Foto: Instagram Leopoldo Luque



"El señor Diego Armando Maradona ha perdido su vida el día 25 de noviembre de 2020 a causa de un abandono intencional de parte de los imputados, y de distintas personas de su círculo intimo que no figuran llamativamente imputadas en la presente causa, y que a sabiendas de la patología que padecía Maradona, continuando con el tratamiento que le habían prescripto se podía morir, no sólo se continuó con el mismo y no hicieron nada para cambiar este resultado, sino que por el contrario impidieron que otros profesionales o su familia interviniera para tratar de cuidar a Maradona y de esta forma salvar su vida", dice la declaración, según publica el diario 'Olé.



Luque, de 39 años, ingresó a la sede de la fiscalía de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, sin hacer ninguna declaración a la prensa. Sus abogados entregaron un escrito a los fiscales antes del inicio de la audiencia, indicaron fuentes judiciales.



Luque es el último de los siete acusados en prestar declaración indagatoria. Fue señalado como quien conducía el tratamiento de salud del excampeón mundial en México-1986, junto a la psiquiatra Agustina Cosachov.



Antes que él, ya declararon un enfermero, una enfermera, el superior de ambos, una médica coordinadora de la atención domiciliaria, el psicólogo Carlos Díaz (29 años) y la psiquiatra Cosachov (36 años). Todos son sospechosos de "homicidio simple con dolo eventual", un delito que contempla de 8 a 25 años de cárcel y que supone que alguien eligió no modificar su accionar pese a saber que ese accionar puede derivar en un desenlace fatal.



DEPORTES Y AFP

Más noticias de deportes

-Amenazan a Rafa Benítez para que no firme con el Everton de James



-Meluk le cuenta... (Adiós, Jhon Mario; y la calidad)



-¿'Supermán' López perdió el Tour? Esto piensan en el equipo