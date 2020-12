¡Increíble! La multa que deberá pagar Messi por homenaje a Maradona

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha determinado mantener la amonestación de la cual fue objeto el barcelonista Leo Messi, en el partido liguero del último domingo contra el Osasuna, al quitarse la camiseta de su club para exhibir otra del Club Atlético Newell's Old Boys para rendir homenaje al fallecido Diego Armando Maradona, no acogiendo con ello las alegaciones presentadas por el Barcelona.



Le puede interesar: (¿Cómo terminó Queiroz en Colombia? Historia de su llegada y despedida).

Corría el minuto 73 cuando Leo Messi marcó el cuarto gol de su equipo; un tanto que bien podría haber firmado Diego. A continuación, tras los abrazos de su compañero, desveló su sorpresa para honrar al 'Pelusa'.



Debajo de la camiseta barcelonista llevaba otra del Newell's de la breve época en que Maradona jugó allí (1993-94), con el '10' y sin escudo. Y lanzó, alzando los brazos y la mirada, un sentido beso al Cielo, mientras en el videomarcador del Camp Nou aparecía otra camiseta del Maradona 'rojinegro'.

Grande Lionel pic.twitter.com/GYTKskM9LD — El fútbol va con vos (@Relatoresconvos) November 29, 2020

También lea: (Análisis de la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia).



El colegiado, según el acta arbitral, sancionó a Messi por "quitarse la camiseta, tras la consecución de un gol, mostrando una nueva camiseta del equipo Newell´s Old Boys, de la temporada 93/94, con el dorsal número 10 en la espalda".



Con posterioridad, el Barcelona envió un escrito de alegaciones al Comité de Competición, señalando que "está fuera de toda duda que dicho gesto obedece a la voluntad del jugador de rendir un sentido y sincero homenaje a una de las leyendas más importantes de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, que había fallecido días antes de la celebración del partido" y que, en su opinión, se trata de "circunstancias excepcionales que justificarían dejar sin efecto la amonestación".



Competición, este miércoles, considera que "no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente", por cuanto "se trata de un dato incontrovertido que se quitó la camiseta al celebrar un gol".



Además: (DT colombiano, extranjero, Pékerman: Jesurún despejó dudas).



Además, apunta que "aún siendo evidente el motivo loable de quitarse la camiseta, en homenaje al fallecimiento de Diego Armando Maradona, lo cierto es que el artículo 91 del vigente Código Disciplinario no establece ningún motivo de exención de responsabilidad derivado de quitarse la camiseta" , sino que incluso "señala que será sancionable el alzarse la camiseta con motivo de la celebración de un gol, sea cual sea el contenido de la leyenda o el motivo de la acción", por lo que "la acción debe ser objeto de sanción".



Por este motivo, la competición mantiene la amonestación a Messi, que además es multado con 600 euros, mientras que el Barcelona lo es con 180 euros.



EFE