Diego Maradona sigue siendo un crac. En el próximo noviembre se cumplirán dos años de su fallecimiento, pero el exjugador argentino es centro de las charlas de fútbol de amigos y conocidos.

Y uno que habló en los últimos días fue Guillermo Coppola, quien fue uno de los representantes del exjugador, quien se refirió a su amistad con él.



Le puede interesar: (Luis Díaz y Liverpool: las claves para llegar a la final de la Champions)

Duro testimonio

"Sí. Hay decisiones de la justicia fuertes, que marcan. Imputaciones graves. No solo para el doctor (Morla), sino para los que estaban alrededor. De todas maneras, te cuento, yo veo a Diego en el primer partido de la novena edición de la Copa Argentina, en la cancha de Quilmes”, dijo Coppola a La Tercera de Chile.



Y agregó: “Me ve, emocionado. Salimos a la cancha abrazados. Terminó el partido, que ganó Gimnasia 2-0, fuimos al vestuario abrazados. Se reía. Era el Diego que yo conocía. No el mismo, pero divertido...".



Coppola fue el que lo llevó a Europa, fue casi como un padre para Maradona, que despuntaba en el fútbol y vivió de cerca su reinado y su debacle.



“Voy al vestuario y no era el mismo Diego. ¿Qué pensé? Cancha de Boca, vestuario visitante. Salió a la cancha con Dalma y el hijo de Giannina, Benjamín, su nieto. Yo tengo una platea que nos permitía tocarnos las manos. “Llámame, por favor”, le dije. No era el mismo Diego. Entonces, ¿lo mataron? Es duro. ¿Se preocuparon? Es muy fuerte decir que lo mataron”, comentó.



En el día de su cumpleaños lo vio por última vez. Cuenta Coppola que no era el mismo y que le costaba caminar.



“El 30 de octubre lo vi como cansado. Sale a la cancha de Gimnasia un Diego que no podía caminar, que no podía sostenerse en pie. Eso critico. A aquellos que lo llevaron, que no se supo nunca quienes fueron. Si fue la publicidad, si fue el doctor Morla, quién fue. Al que mostró esa imagen al mundo. Yo ni muerto lo hubiese sacado así", señaló.



“La marca es de la familia. Él ya no está. Hasta un porcentaje puedes ceder. Yo lo entiendo así. Ahora, el señor Ceci llegó a Cuba. Un italiano. Nos acompañó en algún momento. Hoy es dueño de la marca. Decidió él. ¿Le apuntaron con un arma para que le diera la marca? Entiendo que no. No lo sé. Después está en uno. ¿Me corresponde o no me corresponde? ¿Tengo derecho o no? Con el doctor Morla hace tiempo que no hablamos. De alguna manera, el diálogo se cortó. Nunca señalé. Yo fui amigo, hermano. No puedo ponerme a hablar de otros que no lo fueron”, sentenció el exrepresentante.



Le puede interesar: (Egan Bernal: 'Plan para asesinar a Petro sería una estupidez')



Deportes