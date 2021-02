Diego Maradona: intimidad, burlas y lo más perverso de su muerte

Han pasado tres meses de la muerte de Diego Maradona, una noticia que estremeció al mundo entero, que puso a llorar a Argentina y a todos los rincones del planeta que se maravillaron con su prodigiosa zurda. Sin embargo, si cuando el ‘10’ está vivo siempre fue noticia, con su fallecimiento hora tras hora sale una nueva noticia sobre él.



Los secretos de cómo fueron los últimos días de vida de Maradona han ido saliendo a la luz pública y quienes compartieron con él han revelado información de su estado de salud y de cómo vivía. Todo esto ha hecho parte de una investigación para esclarecer la las circunstancias de su muerte.



La Justicia de San Isidro se encuentra investigando un posible homicidio culposo cometido por la negligencia u omisión de los médicos especialistas que lo tenían a cargo, dentro de los que se señala con vehemencia al neurocirujano Leopoldo Luque.



En el documental ‘La muerte de Maradona’, producido por el medio Infobae, se analizaron más de siete mil audios de Whatsaap, en las que se conoció la intimidad de la muerte del exjugador de Boca Juniors y Nápoles, pasando por el consumo de marihuana, alcohol y todos los más perversos secretos.



El inicio

El documental arranca de la manera más cruda.



-911, emergencias

-¿Podés mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? Hay una persona con un paro cardiorrespiratorio. El médico está atendiéndolo.



-¿Es un hombre o una mujer?



-Un Hombre.



-¿Sabe de qué edad?



-60 años.



Fue el momento en el que se pide una ambulancia para poder auxiliar a Maradona, sin saber que ya nada se podía hacer. Ya sus últimas bocanadas de aíre las había tomado y el ‘10’ se había ido de este planeta. Luego, fueron muchos audios de las personas que se escucharon en medio de la angustia por clarificar lo que estaba pasando y entender que Diego había fallecido.

Su cumpleaños 60

“Él estaba bien el día anterior. Estaba contento, estaba entusiasmado para ir a la cancha. Diego me dijo: ‘me voy a dormir temprano, porque mañana es un día largo’. Había mandado a buscar un traje, de hecho tenía un montón de trajes ahí para ver qué color de traje se iba a poner. Un mes antes ya se estaba preparando para ese día, él tenía ganas de estar ese día. Lamentablemente no pasó y por qué no pasó, porque la noche anterior bebió de más”, relató su expareja Verónica Ojeda.



Primera imagen de Diego Maradona, después de su operación y junto a su médico Leopoldo Luque. Foto: Instagram Leopoldo Luque

“No lo vi bien, lo vi muy cansado”, añadió Ojeda. Ese día Maradona se fue para el partido entre Gimnasia y Esgrima y Patronato. Fueron muchas las voces que contaban el mal estado en el que iba Diego al encuentro. “No podía ni caminar. Si te dice dos palabras coherentes, olvídate, es la gloria”, comentaba Taffarel.

A ese encuentro saltó a la cancha junto a Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, quienes lo ayudaron a caminar, mientras Maradona se veía perdido, deteriorado. “Pero bueno, hoy es su cumpleaños, puede ir averiado, puede ir como quiera, es su cumpleaños”, contesta Luque.

Pastas, licor…

“Yo te cuento mira como se mama. Dos copas de Luigi Bosca (vino), de las copas que están en la casa. En la primera queda más o menos, en la segunda detonado. Y después las cervezas, se toma cinco coronas y queda quebrado”, comentaba Taffarel en uno de los audios. A lo que el médico Luque respondía: “Con un entorno malo, no lo podés internar nunca, y si no internás, se va a escapar. Como que no tiene solución, boludo. No encuentro solución”.

Este trabajo dejó claro que las personas que estaban con Maradona dentro de la casa cuidándolo, no lo hacían de la mejor manera y lo que intentaban era “mamarlo” para descansar de él. “Querían que se mamara y pudiera dormir para ellos descansar tres o cuatro horas”, narraba Taffarel.



Mariano Israelit, amigo de Diego, contaba que sin pedirlo le ponían una cerveza y él la agarraba sin ningún problema.



Además, se señala a Charly Ibáñez, una de las personas que más cerca estuvo de Maradona, de no cuidarlo de la mejor forma y darle pastillas sin cuidado. “El problema es que a Charly no lo controla nadie, le da las pastillas a veces. Diego le dice ‘dame cuatro pastillas rosas’, la quetapina esa y le da cuatro pastillas. Y estos son tan pelotudos que en vez de pensar que están adentro y se pueden hacer unos pesos más dos o tres años, lo maman, le dan pastillaje”, añadió Taffarel.



Además, Verónica Ojeda contó otro consumo de Maradona. “Los habanos de Diego tenían los porta-habanos, que son como unos tubitos, y dentro de ellos tenían la marihuana”.

Defensa

“Diego dijo ‘yo quiero hablar bien, boludo’ y eso me partió el corazón”, contaba Luque en un audio sobre los tratamientos que se le hacían al exjugador para recuperar su estado de salud.



Sin embargo, Luque sabía que no estaba tratando a cualquier persona del común, lo hacía con Diego Maradona, el ídolo del pueblo, el héroe argentino, casi que la misma religión. Por eso buscó protegerse en caso de una eventual muerte del exfutbolista, seis meses antes del fallecimiento.



“Si el tipo se muere, van a venir todos a mi cuello. Y más ahora que me están nombrando mucho. ¿Cómo me sugerís vos para cubrirme legalmente?”, le dice Luque a una colega. “En principio, vos tendrías que agarrar ya mismo y hacer una historia clínica de él. Poné que tiene antecedentes de alcoholismo, de consumo, de lo que sea que tenga, que tiene que aparecer en la historia clínica que vos le sugeriste. Siempre consulta con equipo de salud mental y que el tipo no la aceptó”, le contesta su colega.



Es allí cuando le recomiendan a Luque a Agustina Cosachov, la psiquiatra que hoy en día es investigada. “Gracias por la confianza. Mi rol, digamos, está la cuestión de la parte psiquiátrica, con qué medicación se va a ir a la casa, cuál sería lo ideal”, dice Cosachov.



En el documental también se puede escuchar a Matías Morla, el abogado que acusan de aprovecharse de Maradona, pedirle un video al exfutbolista en el que diga que no estaba “preso”, porque su hija Gianinna aseguraba que no le dejaban ver a su papá y lo tenían “preso” y “alcoholizado”.



“Dice que te tenemos preso ahí, como si fuera un títere. Lo que hace esa Claudia. Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Y yo estoy explicándole a los sponsors que estás bien. Del video no hay apuro. Cuando estés bien… que tengas una linda pilcha, porque lo va a ver todo el país eso", dijo el abogado.

“Diego aparecía por ahí en una nota diciendo: ‘dicen que estoy mal, pero me siento bien’. Entonces, ¿lo empujaban para hacerla o era un doble de Diego el que estaba haciendo esa declaración? ¿Por qué lo hacía? Esas cosas son las que me pregunto”, afirmó en esta producción Guillermo Coppola, exrepresentante de Maradona.

‘Estábamos borrachos’

Uno de los audios más reveladores es uno de Luque en el que cuenta sobre una discusión que tuvo con Maradona, en el que ambos estaban bajo los efectos del alcohol y el mismo médico pide prudencia con esa información.



“Te cuento una y te morís, boludo. Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos, boludo. Yo también estaba re en pedo. Por eso nos agarramos mal. Era una pelea de borrachos. Pero no le cuentes a nadie. Trasciende esto y sale en todos los medios”, afirmaba Luque.



Luego salió un nuevo audio de Luque por un disgusto con Maradona: “Estoy rebajón, boludo, porque me entusiasmé, boludo. Sentí que lo estaba reayudando, y me bajó de la palmera como un pelotudo. Ya que me psicoanalizás, te voy a decir la verdad. Me sentí un imbécil. Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento. Decirle ‘pero quién te comiste, la concha de tu madre, pedazo de gil, viejo, que no te podés ni parar. Estás más solo que una araña, ni tus hijas te hablan’. Le quería decir todo eso, boludo”.

Sin embargo, Luque se mantuvo en su función de médico de Maradona y le decía a Maradona qué no podía hacer. “Ayer lo agarré y le dije: ‘escúchame, no puedes mezclar boludeces. Te puedes morir. Mira, yo no soy policía, pero no soy boludo. Tú sabes de fútbol y yo de medicina. Te miro y me doy cuenta cómo estás. Si mezclas faso, alcohol y pastillas, te mueres’”.



En el documental se muestra a Luque pidiéndole a el abogado Morla cómo ayudar a Maradona y controlar el consumo de marihuana y las pastillas que se tomaba, y la respuesta de Morla era llevarlo a internar, porque él "no podía controlar si compraban licor o una gaseosa".

Luque no lo opera

Uno de los momentos más difíciles de la vida de Maradona sucedió cuando tuvieron que intervenirlo de su cabeza por un hematoma. Todo el mundo creyó que había sido Luque el que lo había operado, pero en el documental se revela que no fue él.



“Estoy comiendo un sándwich, lo primero que como durante el día y tomando una gaseosa. Esperando que a Diego le hagan los estudios. Ya estamos con el quirófano disponible. Así que creo que me voy a fumar un señor habano y a mirar cómo operan”, dice Luque en uno de esos audios.

Leopoldo Luque, médico de Maradona. Foto: EFE

Verónica Ojeda reveló que Luque, una vez terminado la operación de Diego, “entra a la sala en la que estábamos todos, como si nada, como un superhéroe y nos dice que la operación fue un éxito. Después me enteré que él no lo operó”.



“Sos tapa de Clarín con Maradona. Boludo, ¿te das cuenta? Estás en cadena nacional. Estás hablando en todos los medios. Te tienen identificado como Luque. Si lo tocaste o no lo tocaste es anecdótico. Después salís con el camisolín y sos campeón del mundo. Y vos quedaste como Gardel”, le dice Víctor Stinfale, abogado de Maradona, en uno de estos audios.



