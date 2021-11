¿Qué pasó con las iglesias maradonianas tras la muerte del 'Pelusa'? 

La vida controvertida de Diego Armando Maradona dio para todo. Catalogado como uno de los mejores futbolistas de la historia, el argentino fue, es y será el centro del mundo al que lo une un balón.



Genio y figura, lo que pasó y dejó de pasar con él durante los 60 años de existencia da para escribir varios libros, rodar películas y series y contar muchas historias.



Para los argentinos, y para mucha gente en el mundo, Diego fue un dios, tanto, que en torno a su figura, a su historia y a su destacado rendimiento en las canchas se fundaron las iglesias maradonianas, que tienen como objetivo recordarlo, no olvidarlo.



Alejandro Verón y Andrés Amez, seguidores de Maradona, hinchas de toda la vida, idearon la manera de ‘brindarle culto’. El 30 de octubre de 1998, en Rosario (Argentina), fundaron la iglesia, la que hoy todavía llora la partida del ‘10’.

Iglesia Maradoniana de Argentina. Foto: Archivo particular

“Seguimos en shock. Nos cuesta creer que Diego ya no está. Es difícil el momento, complicado, fue algo impensado y nos llenan sus recuerdos”, le contó Verón a EL TIEMPO.



Y agregó: “Con la pandemia todo cambió, pero paradójicamente el fallecimiento de Diego nos ayudó, antes de ese mal día de su muerte a hoy hemos doblado la gente que se ha unido, ya contamos con 168.000 personas en el grupo”.



Verón señala que a pesar de todo lo que ha pasado ellos no han dejado de hacer sus ‘ritos’, sus bautizos, sus ceremonias, aunque asegura que todo ha sido distinto sin Maradona. Hasta hace poco se volvieron a reunir y hay gente de todo el mundo que se ha unido.

Difíciles momentos vivieron en el funeral. Alejandro contó que habló en el velorio en la Casa Rosada con Dalma, la hija de Diego, y que en medio de las lágrimas y la tristeza ella les dijo frases que se convirtieron en el impulso para seguir adelante.



“Nos dijo que Diego nos amaba y que siguiéramos recordándolo”, dijo Alejandro Verón, quien nunca ha bajado los brazos y sigue en su empeño en que la iglesia crezca.



Verón advirtió que Diego sabía de la iglesia, que cuando iba a Rosario como técnico en algunas ocasiones se alcanzaron a ver, aunque no era fácil.



“En una de esas veces, nosotros estábamos afuera del hotel y él se enteró que llevábamos cuatro horas afuera, se enojó y nos envió un saludo, un video; ese recuerdo jamás se me olvidará”, declaró Verón, quien es periodista y catedrático de periodismo deportivo.



Para ellos ha quedado claro que la partida de Diego ha dejado un gran vacío y no entienden por qué luego de su muerte la gente ha decidido estar en contacto con los que lo seguíamos.

Iglesia Maradoniana de Argentina. Foto: Archivo particular

“Me queda la sensación de que los homenajes se hacen en vida, pero esperamos a que la gente se vaya para compartir material inédito de Maradona. Hay gente que tiene fotos, videos, camisetas, detalles alusivos a él que nunca habían compartido”, indicó Verón.



La iglesia en Argentina no solo se encarga de recordar al Diego, la labor no tiene ningún ánimo de lucro y más bien los integrantes se reúnen para colaborarles a los que lo necesitan.

México se hace presente

Una vez el mundo conoció del fallecimiento del astro del fútbol, Marcelo Buchet, un argentino que vive hace 20 años en México, se puso a la tarea de desarrollar la idea de conformar una iglesia maradoniana en ese país, y la concretó en Puebla.



“Es una locura más de mi vida. Hace años lo estaba planeando, hace como 10, más o menos, y se me dio. La muerte de él me sirvió para formarla”, le contó Buchet a EL TIEMPO desde territorio mexicano.



Iglesia Maradoniana de México. Foto: Archivo particular



Y agregó: "La idea es que nos reunamos, hablemos del Diego, compartamos experiencias, miremos fotos, intercambiemos camisetas, en fin, todo en torno a Maradona, el mejor jugador del mundo”.



Marcelo advierte que una vez conoció el fallecimiento del exfutbolista no lo podía creer. Sintió tanto su partida, que lo compara con la desaparición de su propia madre.



“La muerte de Diego y la de mi mamá son temas muy dolorosos, solo lo comparo con eso. Me dolió mucho, pues es el mejor del mundo. El impacto fue fuerte y todavía no asimilamos que ya no está”, contó Buchet.

Diego Maradona. Foto: Archivo particular

Sin contacto con la familia

Para él, ese 25 de noviembre es inolvidable, pues se juntan dos fechas claves en su vida: la muerte de Diego y el cumpleaños de su hija.



Buchet advierte que ha sido imposible establecer un contacto con la familia de Maradona, aunque se ha buscado, pero no se ha dado la oportunidad.



“Es un tema delicado, pero me quedo con lo que él dejó. La gente mira lo malo, pero nosotros nos quedamos con lo bueno. Uno de los objetivos de la iglesia es ese, que la gente cambie la imagen del futbolista y de la persona por la del ídolo”, señaló.



El día de la conmemoración de su fallecimiento, en Puebla ya tiene planeados varios eventos. Buchet relata que la idea es reunir a las personas que lo adoran. A las 11 a. m. se oficiará una misa, se compartirá con la gente que asista a la ceremonia, se repartirán choripanes, se hablará de su vida, se brindará con vino y habrá juegos artificiales.



“Es una manera de no olvidarlo, de agradecerle las alegrías que nos dio. Ese día entonaremos La mano de Dios, que es la canción insignia de la iglesia; todo, con el objetivo de recordarlo”, concluyó Buchet.

