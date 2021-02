Hijo de Diego Maradona no tuvo piedad con el médico de su padre

Diego Maradona Junior, el hijo de Diego y Cristiana Sinagra, habló en la televisión italiana y cargó contra el doctor Leopoldo Luque, al asegurar que "llorará ante Dios por lo que hizo".



Diego Junior habló tras inaugurar la primera capilla napolitana en honor a su padre, una ceremonia a la que asistió acompañado por su esposa Nunzia y sus hijos.



"Me siento extraño, raro", contó en su primera entrevista en un estudio de televisión luego de la muerte del ex futbolista, refleja el sitio de Canal Trece.



Consultado sobre la imputación de Leopoldo Luque, cuestionó con fiereza a los especialistas, a cargo de la salud del exNápoles, Boca y selección argentina, entre otros: "Es una cosa grave, porque mi padre tenía confianza en esa persona".

Leopoldo Luque, médico de Maradona. Foto: EFE

Además, admitió que cuando tuvo el primer contacto con Luque, le pareció que al médico le importaba la salud de su padre, pero a partir de los audios que circularon los últimos días, empezó a dudar.



Sobre la imputación por la falsificación de las firmas para pedir las historias médicas en la Clínica de Olivos, aseguró: "Todo es grave, pero falsificar la firma en la historia clínica de un paciente es gravísimo", sentenció.



Sin embargo, desató su enojo cuando le recordaron los audios de Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov en los que se referían en forma despectiva hacia su padre. "Los audios son vergonzosos y repugnantes. Es absurdo, porque mi padre, aunque no parecía públicamente, se preocupaba por su salud. Y a este señor le pagaba mucha plata, porque no estaba junto a él por amor".



Otro momento de máxima tensión durante la entrevista, se dio cuando un periodista napolitano le hizo llegar un mensaje del doctor Luque: "Decile a Diego Junior que yo me ocupé de su padre como si fuese el mío".



A lo que respondió: "Yo a mi padre no lo trataba así... Está la justicia, yo no tengo que opinar. Para mí es muy difícil. Pero lo que han hecho, un día lo llorarán ante Dios", cerró.



LA NACIÓN

GDA