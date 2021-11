Diego Maradona y su conexión con Colombia

La relación de Diego Armando Maradona con Colombia comenzó casi en la misma época en que se hizo jugador profesional y duró más de 40 años, casi hasta el día de su muerte. Y hubo un hecho que pudo haber cambiado por completo su carrera, relacionado con nuestro fútbol.



El 10 siempre tuvo un lugar especial para Colombia y fue aquí donde trató de encontrar soluciones para su deteriorada salud, luego de su retiro de las canchas.



La primera visita de Maradona al país fue en 1979. Ya había estado en la preselección de Argentina para el Mundial de 1978, del que quedó por fuera de la lista en el último corte. Pero ya era una figura reconocida.



En esa época era normal que, antes del comienzo de la temporada de fútbol local, vinieran a Colombia equipos del exterior. Y en esa condición, Argentinos Juniors fue invitado a jugar la Copa Gobernación del Valle, en febrero de 1979. Maradona brilló. Anotó seis goles: dos al América, que comenzaba a formar el equipo multicampeón de la década del 80, pero no alcanzó para el triunfo: perdieron 3-2. Y luego le hizo cuatro al Cúcuta Deportivo, en un partido que Argentinos ganó 5-1. Ambos juegos se disputaron en Cali.

América estuvo a punto de contratar a Maradona

Por esa época aparecieron en la prensa dos fotos de Maradona con camisetas de clubes colombianos. El semanario Balón abrió su edición con el 10 vestido con la camiseta conmemorativa de los 60 años del América. La prensa, según se reveló, se la hizo llegar el médico Gabriel Ochoa, quien acababa de llegar al club. Pero también hay otra, en blanco y negro, en el que se ve a Diego con el uniforme del Deportivo Cali.



Diego Maradona, con la camiseta del América. Foto: Archivo particular

En el fútbol colombiano había dinero y traer figuras del sur del continente no era tan costoso como ahora. Por eso, un año después, América lanzó el anzuelo a ver si podía contratarlo.



Ya los directivos del club habían quedado deslumbrados por lo que había hecho en su primera visita y, luego, Maradona se encargó de darles más motivos: volvió con Argentinos en febrero de 1980 para un cuadrangular contra América, Cali y Deportivo Pereira. Y contra este último rival, el 20 de febrero de ese año, Diego marcó, dicho por él mismo, el mejor gol de su carrera deportiva.



"Él arrancó similar al gol que hizo en México, como en la mitad de la cancha. Fue eludiendo a los rivales: Farid Perchy, Henry Viáfara se le tiraron encima, Luego vino el paraguayo Alcides Sossa y el último que lo cruzó era el 'Moño' Muñoz: cuando llegó, amagó a patear, enganchó y quedó de frente al arco. Cuando le salió el arquero, que era Roberto Vasco, amagó a tirar al segundo palo y se la tocó cortita al primero. Fue un gol espectacular", recordó Hugo Horacio Lóndero, uno de los goleadores históricos del fútbol colombiano, que ese día jugó con Pereira.



Del gol no había registros fílmicos conocidos. Pero alguien lo había grabado: Carlos Arturo Marín, el único camarógrafo que iba a los partidos por esa época. Una de las copias de la cinta llegó a manos del periodista Danilo Gómez Herrera, quien lo guardó muchos años.



En 2013, en Win Sports salió a la luz el tema del gol y el narrador Gustavo ‘Tato’ Sanint recordó que Gómez tenía el video. Así salió a la luz pública, en blanco y negro, con la escasa resolución de la época.

El Mejor Gol de Diego Maradona Segun El Mismo - Mejor Calidad INEDITA Diego Maradona marcó su mejor gol en Pereira. En la foto, con Mincho Cardona Foto: Archivo EL TIEMPO

Al día siguiente, Argentinos Juniors viajó a Cali y América hizo la oferta. “A papá (Gabriel Ochoa Uribe) siempre le gustó ese jugador desde que lo vio por primera vez y hubo una reunión en el Hotel Intercontinental, después del partido en el Pascual Guerrero, en la que estuvieron Pepino Sangiovanni y Miguel Rodríguez Orejuela. Papá le regaló la camiseta del América a Maradona y él se la puso. Quería que Diego se quedara madurando como jugador y le hicieron una oferta, pero la contratación nunca se llevó a cabo”, contó Germán Ochoa, hijo del DT, en el libro ‘Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más grande todos los tiempos’, de César Polanía, Jorge Enrique Rojas y Hugo Mario Cárdenas. Germán tendría, posteriormente, mucho que ver con Maradona.



El juego de Maradona con una naranja en El Campín

Miguel Prince intenta parar a Diego Maradona, en El Campín. Foto: Archivo EL TIEMPO

Maradona solamente jugó un partido oficial en suelo colombiano. Fue el 2 de junio de 1985, en la eliminatoria para el Mundial de México-86. El clima no era muy favorable para el ‘10’. Gabriel Ochoa, quien para entonces era el técnico de la Selección, decidió hacerle marca escalonada y llenó el medio campo de Colombia de volantes de marca, cada uno más duro que el otro: Germán Morales, Pedro Sarmiento y Américo Quiñónez.



El público tampoco fue muy amistoso al comienzo con Diego. Era la época en la que todavía la gente entraba a El Campín con ollas con piquete, con pollos asados, con mazorcas y todo tipo de viandas. Así que, cada vez que podían, le lanzaban objetos al astro argentino.



Muchos de los asistentes al estadio ese día recuerdan cómo Maradona cambió los insultos por ovaciones. Levantó con el pie uno de los tantos objetos que le lanzaron, cuando iba a cobrar un tiro de esquina, y empezó a hacer la 21. Algunos aseguran que fue una naranja. Otros, que una tusa. Willington Ortiz, que jugó ese partido, dio fe de lo primero.

En 1985 Diego Armando Maradona con la Selección de Argentina, enfrentó a Colombia en el estadio El Campín. Willington Ortíz, figura del fútbol nacional, cuenta cómo fue esa experiencia. ⬇️



Con Willington y con el ‘Pibe’ Valderrama, tal vez los dos referentes históricos del fútbol colombiano, Maradona tuvo una relación muy cordial. Aún se recuerda al ‘10’ argentino, ya retirado, posando con la camiseta del otro ‘10’, Valderrama, en un palco de la Bombonera, tras el 1-1 de la eliminatoria hacia Francia 98. Pero hubo un episodio por el que el país se le fue encima a Diego.



En agosto de 1993, en la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos, Colombia le ganó 2-1 a Argentina y le quitó un invicto de 31 partidos. A la última fecha, en Buenos Aires, al equipo de Pacho Maturana le alcanzaba con un empate para clasificar.



Para el día del partido, el famoso 5 de septiembre, Maradona aún negociaba para volver al fútbol. Pero desde afuera de la cancha comenzó a meter presión y menospreció a la selección colombiana: “Nosotros no debemos romper la historia, ellos no deben romper la historia. Argentina arriba, Colombia abajo…”, dijo. Lo que vino después es de dominio público: el 5-0. Maradona firmó cuatro días después con Newell’s y volvió a la Selección para ayudarla a clasificar al Mundial, venciendo a Australia en el repechaje. Y mucho después, en Rusia 2018, se hizo viral un video de Diego cantando a todo pulmón el gol de Yerry Mina a Inglaterra.



Valderrama estuvo en la despedida de Maradona en 2001 y Diego le correspondió, el primero de febrero de 2004, cuando ya estaba en Cuba en tratamiento para combatir su adicción a las drogas. Las únicas exigencias que hizo para venir, según Juan Carlos González, el organizador, fueron una botella de champaña Cristal, un palo de golf para zurdo y una pizza.

TWITTER



“Hay cosas que no se pagan con nada, no hay precio. El 'Pibe' vino a mi homenaje, se comportó muy bien y yo no podía faltar acá, tenía que venir, era prometido y acá estoy. Acá no viene Maradona, viene el amigo, el compañero que viene a darle un tributo espléndido”, declaró el ’10’ argentino.



Posteriormente, Maradona visitó varias veces al país en intentos por recuperar su salud. En febrero de 2005 fue sometido, en Cartagena, a una cirugía bariátrica para combatir su sobrepeso. Logró bajar más de 50 kilos tras la operación y una estricta dieta. También fue operado de sus rodillas en un par de ocasiones. El médico que se encargó de ello fue Germán Ochoa, el hijo del técnico Ochoa Uribe.



"Lo de Diego es un tema por sobrepeso, sobreesfuerzo, sobrecarga en una actividad de tantos años que le generó un desgaste articular. El cartílago es la estructura más importante de cualquier articulación, porque protege el hueso, cuando se daña, queda el hueso pelado. Lo suyo es eso, una artrosis de sus dos rodillas por el desgaste. A Diego lo operaron hace 8 meses de un reemplazo total de la rodilla derecha y probablemente tendrá que operarse la izquierda", dijo Ochoa en febrero de 2020.

La última relación de Diego con Colombia fue como entrenador. Dirigió a Gimnasia y Esgrima de La Plata en 2020 y allí tuvo dos colombianos en sus filas: Janeiler Rivas y Jhonatan Agudelo. “Es un tipo muy humilde para todo lo que es. Eso me parece. Se le acerca mucho al jugador y le habla, le dice cositas y uno tiene que escuchar y aprender. Era algo que necesitábamos. Ya está acá y hay que aprovecharlo, responderle”, le dijo Rivas a EL TIEMPO.



Un año después de su muerte, Maradona sigue siendo muy recordado en Colombia, que lo disfrutó como jugador y trató de ayudar a recuperarlo como persona.

