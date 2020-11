Iglesia maradoniana: pasión y magia con las que Diego jugó al fútbol

La verdad es que lo que empezó como una joda, poco a poco fue tomando tanta fuerza hasta el punto en que, después de ocho años de actividades, la iglesia maradoniana cuenta con más de cincuenta mil seguidores en el mundo, que este miércoles lloran la partida de Diego Maradona.

"Nuestra religión es el fútbol y, como toda religión, debe tener un dios", explica Alejandro Verón, uno de los fundadores -junto a Hernán Amez- de este movimiento humano, que reúne creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial y moral, todo en torno del exjugador de fútbol argentino Diego Armando Maradona.



"El que diga que el 30 de octubre no nació el dios del fútbol miente descaradamente", afirma Amez, un claro seguidor del popular '10' argentino.



"La función de la iglesia es mantener vigentes la pasión y la magia con la que nuestro dios jugó al fútbol, no olvidarnos de los milagros que realizó en las canchas ante la mirada de todos y del sentimiento que despierta en nosotros, los fanáticos, día tras día", añade.



Y es que el próximo 30 de octubre -día del natalicio de Maradona- se cumple el año 49 d.D -Después de Diego de la gente-, y seguramente a Rosario (Argentina) llegarán, de todos los rincones del mundo, miles de seguidores que celebrarán lo que ellos han catalogado como la 'Navidad maradoniana'.



Otra fecha especial para este movimiento religioso es el 22 de junio, cuando festejan las 'Pascuas maradonianas' -día en que Argentina se proclamó campeona del mundo en México 1986, con Diego como figura-.



"Se instaló en la vida de muchos de nosotros como una cultura, como algo normal. Hoy día, vemos su cara y su nombre en camisetas, en paredes, afiches y en todo tipo de objetos. Si lo vemos en algún partido realizar una jugada imposible de hacer, decimos que es un Maradona. Si vemos una camiseta de fútbol con el número 10, pensamos en él... todas estas cosas, y más, hacen de Maradona un mito viviente, un dios del fútbol", afirma Verón.



Oraciones y poesías...



A diferencia de las iglesias convencionales, la maradoniana es una de las pocas que subsisten con los aportes de sus propios fundadores. No recaudan limosnas ni muchos menos diezmos: todos los gastos son cubiertos por el presupuesto tanto de Alejandro como de Hernán, quienes son reconocidos periodistas de radio y televisión de su natal Rosario.



"Para nada. No vivimos de esto, no le pedimos plata a la gente; al contrario, esto es algo folclórico como decimos nosotros y te digo que hemos perdido más plata de lo que la gente se imagina. Lo único que pretendemos es hacerle un homenaje en vida a Diego, con el único gusto de pasarla bien", señala.



De igual manera, los seguidores de Diego no realizan ninguna clase de actos 'litúrgicos' cada ocho días, como sí se hace en la religión católica. Simplemente, el 22 de junio y el 30 de octubre, se reúnen y dedican un tiempo a la oración, que no son más, sino interpretaciones que han hecho a través de los años de existencia de la iglesia, los propios fieles del hoy técnico de la Selección Argentina.



"El 22 de junio y el 30 de octubre son las únicas fechas importantes para nosotros, cuando rezamos nuestras oraciones y declamamos algunas poesías que hacen los hinchas. De resto, nos juntamos para jugar al fútbol, observar vídeos, hablar de Diego, de la Selección, compartir un asadito, festejar algún cumpleaños o hacer obras de beneficencia con los niños de nuestra ciudad, eso sí, en el más completo silencio como lo predicó hace 2.000 años nuestro otro Dios, porque uno es el del corazón y el otro el de la razón", asegura.



Un día especial



Una vez que Diego Maradona escogió a Rosario como sede del partido para la eliminatoria a Suráfrica-2010 frente a Brasil, los ápostoles maradonianos -son todos los seguidores de Maradona- empezaron los preparativos para lo que será un día especial, no sólo por la presencia de su Selección en el estadio Gigante de Arroyito, sino porque tendrán frente a ellos a su máximo ídolo, a su dios.



"El día en que Diego anunció en rueda de prensa que la Argentina jugaría con Brasil en Rosario, muchos de nuestros apóstoles lo esperaron en la puerta. Él, luego de la charla con los medios de comunicación, salió en su camioneta, se detuvo un momento y saludó a los fieles. Muchos no lo conocían personalmente", relata Alejandro.



Que Maradona los bendiga



A pesar de haber contraído nupcias en dos ocasiones, Jacqueline -hermana de Alejandro- y su esposo Mauricio, no sólo decidieron dar el 'sí' ante un juez y ante Dios, sino que también lo hicieron frente a una imagen del apodado 'Pelusa'.



"La ceremonia se realizó en un estadio de fútbol. Ellos pusieron sus manos encima de una pelota y juraron fidelidad leyendo la biblia maradoniana -que no se trata de nada más sino de la biografía que escribió el jugador y que tiene como título 'Yo soy el Diego'-", dice Karen Naundorf, una periodista alemana que ha escrito varios artículos relacionados con este movimiento religioso.



Pero esos no son sólo los requisitos para recibir a Mardona en sus corazones. Quien se case por lo 'maradoniano' deberá bautizar a su hijo varón Diego, como segundo nombre. "Es uno de los mandamientos de esta religión", explica Karen, desde Buenos Aires.



Y aunque la mayoría de los fieles del ex 10 argentino son católicos de pensamiento, se autoproclaman maradonianos de corazón.



"Muchos de ellos han seguido el catolicismo la mayoría de sus vidas, pero esta nueva forma de religión la impulsan el fervor, el respeto y la admiración que sienten por el ex jugador de fútbol", señala.



Colombia hace su aporte



Aunque Alejandro no lleva una estadística detallada de los miembros de la iglesia, país por país, sí tiene claro que hay muchísima gente de Colombia que les envía comentarios y que está inscrita en la página de Internet.



"Ahora mismo no puedo decir cuántos son, pero de Colombia recibimos muchísmos mensajes y hay miles de inscritos, lo que los hace también apóstoles de nuestra comunidad", señala.