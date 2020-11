Quién es quién en la guerra que se desató con la familia de Maradona

"El entorno". Esas dos palabras se vincularon con Diego Maradona para explicar la vida del crac desde siempre. Muchas veces con lo malo. La vida de una celebridad requiere de un grupo que lo asista. Que lo organice y que lo contenga. La muerte del exjugador expuso todavía un poco más las diferencias que existían entre la familia directa Maradona y ese "entorno".

Para no ir demasiado lejos en la historia del entorno, se puede recordar lo que pasó en el último año. Gianinna Maradona señaló, en diciembre de 2019, que las personas que rodeaban a su padre lo estaban usando. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. Por favor. Gracias".



(Le puede interesar: El día en que Pelé 'fichó' a Maradona para el Santos).



Tras ese reclamo, fue su hermana, Dalma, la que continuó, en Twitter: "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien, le llevaron a un 'periodista' a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella. ¿Y ahora? Bueno, no estamos tan locas, ¿no?".



Gianinna, Dalma, Jana y Diego Jr. pidieron la tutela legal sobre su padre después de la internación a principio de mes.

Quién es quién en el entorno de Diego Maradona

(También lea: La polémica portada de 'Daily Star' por la muerte de Maradona).



Leopoldo Luque (doctor): fue el médico personal que lo acompañó en los últimos tiempos y estuvo al frente de la supervisión de la operación por el hematoma subdural. Se hicieron virales sus llegadas en moto a la Clínica Olivos e inmediatamente era rodeado por periodistas. Era el encargado de dar los partes sobre su salud. Aparece en la última foto que se conoce de Diego Maradona, tras la operación.

Primera imagen de Diego Maradona, después de su reciente operación y junto a su médico Leopoldo Luque. Foto: Instagram Leopoldo Luque

Alfredo Cahe (médico): histórico médico de Maradona, que se acercó a la Clínica Olivos para colaborar con la historia clínica en la última operación. Dijo que Maradona había reemplazado las drogas por el alcohol y tras su muerte declaró: "No se lo cuidó como se debía".



(Además: La historia detrás de la foto de Maradona con Freddie Mercury y Queen).



Johnny (sobrino): es el hijo de la Morsa Espósito y Mary. Según los informes que se filtraron en las últimas horas, es el último que fue a visitarlo horas antes de su muerte. Se dice que estuvo con él a las 23, el martes último. Su papá, la Morsa Esposito es recordado por su participación en algunos incidentes ocurridos en la concentración de la selección argentina en Trigoria, Roma, durante el Mundial de 1990.



Víctor Stinfale (abogado): en las últimas disputas legales representó a Maradona. Vinculado al club Deportivo Riestra, cobró notoriedad por ser defensor conocidos hinchas supuestamente vinculados con las barrabravas, desde el histórico José Barrita, de Boca, a William Schlenker, de River. También representó a Monzer Al Kassar y a Carlos Telleldín, entre otros. En una entrevista dijo una frase que generó una gran polémica: "Si Hitler me paga un millón de dólares, lo defiendo".



Matías Morla (abogado): surgido del bufete de abogados de Stinfale, también era muy cercano y se encargaba en los últimos tiempos de muchas cosas ligadas a la comunicación de lo que pasara con Maradona. Sin embargo, escribió una frase muy dura en la despedida. "Es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines", señaló. Lo acompaña desde hace algo más de dos años, desde que empezó su trabajo en Dorados, en México. Por expreso pedido de la familia de Maradona, no pudo ingresar en el velatorio.

Matías Morla. Foto: LA NACIÓN

Rocío Oliva: su última pareja. Se separaron en enero de 2019. Tampoco se le permitió el ingreso a la Casa Rosada.



En las últimas horas, un grupo de personas, de las que no se conocen los nombres, trabajaban con Maradona: un asistente personal, un empleado contratado para su seguridad, una enfermera y una cocinera.

Así se compone el árbol genealógico de Diego

Diego Maradona, árbol genialógico. Foto: LA NACIÓN

LA NACIÓN

GDA

Más de Deportes

Delicado de salud, Bilardo aún no sabe de la muerte de Maradona.



Se fue Diego, el jugador del pueblo (Último tango, opinión).