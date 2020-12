'Preferíamos ser Maradona a Batman, Supermán o Spiderman': Pablo Aimar

Pablo Aimar, seleccionador argentino de la albiceleste sub-17 y embajador de la Fifa, recordó la figura de Diego Armando Maradona con nostalgia y dijo: “soy de la generación del 79; para nosotros era como un superhéroe, preferíamos ser Maradona a ser Batman, Supermán o Spiderman”.

El técnico argentino habló en una entrevista en la que intervino EFE sobre los tres finalistas al premio Fifa The Best 2020, el polaco Robert Lewandowski, el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.



Le puede interesar: (¡Asunto de estado! Iván Duque y Piñera hablaron sobre Reinaldo Rueda).



Sobre el jugador del Bayern Múnich, campeón de liga, copa alemana y Liga de Campeones, afirmó que es de los mejores delanteros de los últimos años y que “lleva mucho tiempo al más alto nivel”.



Pero, cuando tocó el turno de valorar a Messi y a Cristiano, se deshizo en elogios: “Son dos jugadores dignos de admiración. Es asombroso que se mantengan año tras año. Los premios los votamos nosotros y mucha gente más, y ellos siempre están, ya son 12 o 13 años en los que no fallan”.



También analizó la figura de Marcelo Bielsa, el actual entrenador del Leeds United, nominado a mejor técnico del año por los premios Fifa The Best. “En la era de los influencers, Bielsa se puede decir que es un entrenador influyente, lo ha sido en muchos futbolistas que luego fueron entrenadores, vive el fútbol con mucha pasión y eso se lo transmite a los jugadores”, señaló.



También lea: (Santa Fe y La Equidad, en la batalla semifinal).



Preguntado acerca del futuro de Messi, uno de los grandes admiradores del "payaso" Aimar, no se quiso mojar: “Yo no soy nadie para decirle a Messi dónde tiene que jugar la próxima temporada”.



Otro de los asuntos sobre los que opinó Aimar fue la eterna comparación entre dos de los más grandes iconos del fútbol argentino, Leo Messi y Diego Armando Maradona. “Es muy complicado ponerlos en una balanza. Cuando ves jugar al fútbol a Messi y a Maradona piensas que no se repetirá algo igual. La gente, cuando ensalza a uno, tiende a desmerecer al otro, y eso no debe ser así”, declaró.



Además: (Oficial: ‘Bolillo’ Gómez vuelve al ruedo en el fútbol colombiano).



También expresó su parecer sobre los cambios que está introduciendo la Fifa bajo la presidencia del ítalo-suizo Gianni Infantino: “Le agradezco a Infantino que abriese de nuevo la puerta a los exfutbolistas para que ocupásemos el lugar que debemos tener”.

Además, destacó el impulso que le está dando la organización al fútbol femenino, “es algo hermoso y muy importante”, añadió.



En cuanto a la causa judicial abierta contra el presidente de la Fifa, acusado de corrupción, Aimar dijo: “Yo sólo conozco lo que se puede leer, por tanto no puedo hablar sobre ese tema, hablo sobre lo que está haciendo en la Fifa y es positivo”.



Otro nombre que salió a la palestra fue el de Luka Romero, la joven promesa de 16 años que milita en las filas del Mallorca. “Luka es un chico con cualidades para llegar muy alto, yo lo quiero traer a la sub-17, pero no se le deben colocar etiquetas que le sumen una presión añadida”, indicó el seleccionador.



Aimar se despidió recordando con añoranza su etapa como valencianista: “Pasé una época muy bonita en Valencia. Dos de mis hijos son valencianos. Le tengo un cariño especial a la ciudad”.



“Ojalá vuelvan a llegar de nuevo a lo más alto, aquel equipo se desarmó, desde entonces ha pasado momentos buenos y otros no tanto, pero seguro que volverá a la posición que merece”, sentenció.



EFE