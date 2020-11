Diego Maradona fue internado en una clínica en La Plata

Diego Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue internado la tarde de este lunes en el sanatorio Ipensa, de la provincia de Buenos Aires, debido a que "emocionalmente está mal" y sufre anemia, informaron fuentes médicas.



"Emocionalmente está mal. Fue por unos estudios y él pidió que lo internaran", explicaron fuentes médicas del centro médico.

Además, dijeron que está "estable", que "no hay urgencias" y que las causas fueron "depresión y anemia".



Maradona, que el viernes pasado cumplió 60 años, estuvo ese día en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, pero se retiró del estadio apenas comenzó el partido. El segundo entrenador, Sebastián Méndez, se hizo cargo del equipo que venció a Patronato por 3-0.



Antes del encuentro Maradona fue recibido y homenajeado por el presidente del club, Gabriel Pellegrino, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli.



Los médicos de Maradona explicaron en los últimos meses que, además de tener antecedentes cardiólogos, ser hipertenso y haber sido operado de la rodilla derecha en 2019, Maradona sufre de insomnio.



"Él tiene algunos ansiolíticos recetados desde hace bastante tiempo. Son tratamientos que nosotros continuamos porque algunos medicamentos no se pueden sacar así nomás. El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos de forma drástica puede ocasionar problemas", explicó a mediados de este año Leopoldo Luque, uno de sus médicos.



"Y el alcohol. Él toma, pero lo estamos trabajando. Diego está limpio de cocaína, completamente, pero por momentos tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena y los problemas familiares son terribles para él", añadió. En los últimos meses Maradona había bajado de peso y vuelto a someterse a ejercicios para recuperarse de la operación en la rodilla derecha.



A lo largo de su vida ha tenido muchos problemas de salud, algunos relacionados con una vida de excesos que lo llevaron incluso al borde de la muerte. En 2000 tuvo una crisis cardíaca por sobredosis en el balneario uruguayo de Punta del Este y le siguió un largo tratamiento con altas y bajas en Cuba. En 2004, y con más de 100 kilos de peso, otra crisis cardíaca y respiratoria lo sorprendió en Buenos Aires, pero se recuperó. Tras una cirugía de estómago logró bajar 50 kilos.



En 2007 el exceso de consumo de alcohol motivó una nueva internación por una hepatitis tóxica. Su último problema de salud fue en las rodillas, por lo que debió someterse a cirugías para colocarse prótesis.



EFE y AFP