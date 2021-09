Diego Maradona: explosivas declaraciones de su exnovia cubana

Hoy, con 41 años, la cubana de Mavys Álvarez contó la historia del noviazgo que sostuvo con Diego Maradona, cuando ella tenía 16 años, era menor de edad.

En una entrevista de América Tevé, del canal 41 de Miami, Estados Unidos, habló de los duros momentos que vivió mientras estuvo al lado de Maradona, que murió el noviembre del año pasado.



“Es difícil hablar de esto. Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones él trató, me insistía (...) fue después que llevábamos unos seis meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”, dijo Álvarez.



Advirtió que cuando se acababa la cocaína un sirviente se encargaba de pasear La Habana para conseguirla.



“Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. Estuve algunas horas en el hospital CIMEQ (Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas) porque me deshidraté”, relató.



