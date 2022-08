Verónica Ojeda y Claudia Villafañe, exparejas del astro Diego Armando Maradona, tuvieron un cruce al aire en un programa de TV en Argentina, por temas económicos.

Ojeda era entrevistada en el programa pero cuando lanzó acusaciones hacia la primera esposa de Maradona y sus hijas, la producción localizó a Villafañe, así que las dos mujeres quedaron enfrentadas al aire, en el programa Argenzuela, de C5N.



La disputa gira en torno a discrepancias con contratos relacionados con la imagen del exfutbolista argentino.



Hace unos días Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y abogado de su hijo, Dieguito Fernando, acusó a Claudia Villafañe, Dalma Maradona y Gianinna Maradona por la falta de dos millones de dólares en una cuenta de Diego Maradona en Suiza.



Además, Baudry denunció que Dalma, Gianinna y Claudia habían cobrado 80 mil dólares cada una por asistir a la Maradona Cup y denunció supuestas irregularidades en esos acuerdos.

Batalla en vivo

Dalma y Giannina Maradona, las hijas del '10', y su exesposa, Claudia Villafañe, encabezaron la marcha. Foto: AFP

Mientras Verónica hacía sus acusaciones en la entrevista, entró en línea Claudia, y empezó la confrontación.



Claudia comenzó en tono suave diciendo que no sabía qué era lo que pasaba.

"Me llaman a decirme cosas que dice Veronica que no son verdad".

Entonces Verónica atacó: "Ya empezamos mal, estas mintiendo, vos sos Teresa de Calcuta siempre, vos no haces nada... Los papeles están acá que los tiene 5 abogados".



"Cuando los chicos se estuvieron repartiendo las cosas estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados. No sé que pasó ahora. Estaba todo bien con todos los abogados, hasta que apareció el otro día Mario Baudry y dijo que yo cobré, con Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia. No sé de dónde salió esa mentira. Se los juro por mis nietos", respondió Claudia.

También hubo discusión por un contrato aparentemente firmado en Europa por Dalma y Giannina, por una marca de vinos. "Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso", dijo Claudia.



Verónica dijo que para hacer negocios con la firma de Maradona siempre deben estar de acuerdo la mayoría de los herederos, es decir, tres de los cinco hijos.



La discusión se prolongó por varios minutos y terminó en gritos, tensión y hasta amenazas judiciales.

