¡Último momento! Estas son las novedades de la salud de Maradona

El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, afirmó este miércoles que "el último parte médico fue excelente", después de que el exfutbolista argentino fue operado con éxito ayer de un hematoma subdural que se le detectó durante un chequeo.

Maradona, que el pasado viernes cumplió 60 años, fue ingresado este lunes por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico" "Diego había presentado un cuadro de depresión (...).



En principio el licenciado (psicólogo) la vinculó a la cuestión del cumpleaños, a la depresión producto de la pandemia y distintas circunstancias que lo estaban rodeando.



Después, al ver que el cuadro avanzaba, se hizo la internación y ahí saltó el estudio que terminó con la intervención", afirmó el abogado ante los medios a su entrada a la clínica privada de la provincia de Buenos Aires donde está internado.



Morla agregó que el exfutbolista "tenía una conducta rara, estaba muy depresivo, tenía comentarios referentes a parientes que habían fallecido, que los extrañaba".



"Él siempre, en todos los cumpleaños, sufre una especie de nostalgia. Extraña mucho a su madre, esto es siempre lo mismo con el tema de los cumpleaños, pero este año se acrecentó, por eso estoy acá con el psicólogo que había intervenido", valoró.



Asimismo destacó que Maradona podría seguir con su labor de entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, ya que "la parte cognitiva no se vio nunca afectada", aunque esta actividad "está en segundo plano". Sobre su recuperación, Morla afirmó que la realizará en Argentina, tras ser cuestionado sobre otras opciones como Cuba y Venezuela.



"Diego ama a Cuba. Hablé con Antonio Castro, el hijo de Fidel. Tanto Venezuela como Cuba son países amigos para que Diego esté, pero Diego está con la cabeza en Gimnasia", dijo.



También quiso agradecer a todas las personas que lanzaron mensajes de ánimo para el "10".



"La evolución de Diego va sin ningún tipo de complicaciones. Se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico o complicación. Tiene un excelente postoperatorio. Los parámetros de postoperatorio mejoraron. Mejoró de la anemia, estabilizaron ese aspecto, y le retiramos el drenaje", dijo el médico Leopoldo Luque, este miércoles.



"Diego está bien, tratamos de que se recupere progresivamente. La evolución de Diego es día a día. Hoy va estar en terapia intensiva y vamos a ver en que momento realizamos alguna tomografía de control. La evolución es muy favorable", añadió.



Consultado por el estado de ánimo de Maradona, Luque dijo que eso es algo "difícil de evaluar" porque está "cursando un postoperatorio". "Hoy cuando le sacamos el drenaje se reía y me agarraba la mano. Es favorable. Evaluamos parámetros neurológicos, los cuales son muy favorables. No vemos ninguna complicación o secuela", indicó Luque, que este martes operó al campeón del mundo en México 1986



EFE