Qué dijo la defensa de la psiquiatra de Maradona tras la imputación

Vadim Mischanchuk, el abogado de la psiquiatra del fallecido Diego Maradona, Agustina Cosachov, se refirió este miércoles al allanamiento de su defendida realizado este martes y aseguró que la profesional está siendo investigada, que no hay pruebas en su contra, y que "no tiene constancia" de que ella "haya firmado el alta médica".



Mischanchuk dijo que era esperable que a su defendida se la impute y que es importante aclarar que la imputación no implica que exista cargas probatorias en su contra. "Ayer (martes) me aboqué a explicarle a mi cliente que ser imputada es un sinónimo de que está siendo investigada", dijo el abogado en diálogo con varios medios antes de ingresar en la fiscalía para aceptar la imputación y pedir los informes de la causa en curso.



"Cuando se averigua las causales de muerte de una persona, primero se investiga y se ve si se le asigna a alguien la responsabilidad penal", aclaró, por lo que ahora la causa se encuentra en la etapa de investigación.



Por otra parte, ante la pregunta de si Cosachov había firmado el alta de la clínica, el abogado aseguró: "Las altas las otorgan los médicos tratantes de las internaciones y dudo que la doctora haya firmado el alta. No tengo constancia de que haya firmado, lo dudo".



El representante legal de la pisquiatra, que se encontraba en la casa de Tigre el día que murió Maradona, contestó también que "no había jefe médico" y aseguró que su clienta era parte de un equipo. Además, sugirió que responderá de acuerdo a sus incumbencias.



"Cuando hay un paciente con múltiples patologías se conforma un equipo, y en la medicina hay división de tareas y un principio de confianza, pero en la práctica y en los principios del derecho penal cada uno responde por sus incumbencias", explicó.



Este martes, a pedido de la fiscalia, en el domicilio de la psiquiatra que, junto con el neurocirujano Leopoldo Luque, habría estado a cargo del cuidado de la salud de Diego Maradona, se secuestraron la historia clínica del astro del fútbol mundial, 12 recetas médicas a su nombre, dos teléfonos celulares, una tablet y una notebook.



LA NACIÓN

GDA