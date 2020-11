Se acerca la salida de Diego Maradona de la clínica

La leyenda del fútbol argentino Diego Maradona evoluciona favorablemente de una cirugía para extraerle un hematoma de la cabeza y se evalúa darle el alta esta semana, informó este lunes su médico personal.

"Diego está con ánimos de irse y nosotros estamos evaluando el alta que puede ser mañana (martes) o el miércoles probablemente, hay que ver los parámetros clínicos pero la evolución es muy buena", dijo Leopoldo Luque a la prensa.



Maradona, de 60 años, fue hospitalizado el lunes pasado por un cuadro de anemia y deshidratación en La Plata, al sur de Buenos Aires.



Una tomografía reveló que tenía un hematoma subdural, por lo que se lo traslado de urgencia a una clínica en Olivos (periferia norte de Buenos Aires) donde lo operaron con éxito el martes pasado.



Desde entonces ha evolucionado bien aunque presentó un cuadro de abstinencia, por lo que recibió cuidados intensivos y sedación que empezó a serle retirada este lunes. Respecto al rumor citado por la prensa local sobre la presencia de un paciente internado con covid-19 en la clínica Olivos, Luque le restó relevancia.



"Covid hay en todos lados, no hay nada acá que no haya en ningún otro lugar y se siguen los cuidados y los protocolos a la perfección", afirmó el médico. Luque evitó precisar adónde seguirá su recuperación Maradona una vez que sea dado de alta.



"Esas cuestiones las hablaremos cuando llegue el momento, discutiremos junto con la familia. Estamos todos de acuerdo en sacarlo a Diego adelante", dijo.



El campeón y estrella del Mundial de México-1986 había mostrado señales de inestabilidad cuando apareció el viernes pasado en el estadio de Gimnasia, equipo que dirige, el día de su cumpleaños 60.



Se retiró sin ver la goleada de 3-0 que le propinó a Patronato por la Copa de la Liga argentina.



En los últimos 20 años estuvo dos veces al borde de la muerte a causa de sus adicciones a las drogas -que dijo haber superado- y al alcohol. La semana pasada, su médico había declarado que Maradona requerirá de un "tratamiento prolongado" en un lugar con otras características a la clínica adonde está actualmente.



Las hijas mayores de Maradona, Dalma y Giannina, fruto de su matrimonio de 24 años con Claudia Villafañe, y Jana, otra de las hijas del '10', están cerca del exjugador y lo visitan a diario en la clínica.



Su hijo mayor, Diego Junior, que vive en Italia, anunció el jueves pasado por Instagram que resultó positivo de covid-19 y que por lo tanto no podrá viajar a Buenos Aires. El exjugador es además padre de Diego Fernando, de 7 años.



AFP