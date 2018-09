Maradona dirigirá a Dorados de Sinaloa del fútbol mexicano

El exfutbolista argentino Diego Maradona, campeón del mundo con su selección en 1986, dirigirá a Dorados de Sinaloa de la división de ascenso en México tras la salida del estratega Francisco Ramírez, confirmpo este jueves el club.

Maradona asumió el 16 de julio como presidente del club bielorruso Dynamo Brest por tres años, algo que según los reportes de prensa no sería un impedimento para que se siente en la banca de los Dorados.

"La directiva simplemente me pidió que dejara el cargo, que tenía otros planes, pero no entramos en detalles de qué seguía para ellos", dijo Ramírez más temprano el jueves en entrevista a la cadena ESPN.



"La directiva tiene que hacer un gran esfuerzo económico porque no debe ser barato (contratar a Maradona)", apuntó.



El club mexicano se ubica en el antepenúltimo lugar del ascenso con tres puntos.



REUTERS