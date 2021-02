Revelan un fuerte audio del doctor y la psiquiatra de Maradona

El tema del fallecimiento de Diego Maradona sigue causando ruido. La investigación de su muerte sigue abierta y los nombres del neurocirujano Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov siguen generando controversia.



Luque y Cosachov, señalados de homicidio culposo, están siendo el centro de la polémica por unos reveladores audios por Infobae, en los que ambos intercambian ideas, el día del fallecimiento de Maradona.



"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación", comienza el intercambio de palabras ente Luque y Cosachov.



La conversación fue subiendo de tono y ahí se escucha a Luque diciendo algo que no gustó al mundo. "Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá".



Luego Cosachov le responde: “Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, "El Negro", yo y "Monona" (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada".



Estos audios generan polémica en Argentina y siguen con los señalamientos a Luque y Cosachov en la investigación por un presunto homicidio culposo.

Escuche los audios:

Infobae develó los audios entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov el día del fallecimiento de Maradona. pic.twitter.com/uSwCIyx9jH — Minuto Argentina (@ArgentinaMinuto) January 31, 2021

