Locura por la presentación de Diego Maradona como técnico de Gimnasia

Diego Maradona tuvo una emotivo recibimiento en su primera práctica a puertas abiertas en el estadio Juan Carmelo Zerillo como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Les quiero prometer una cosa: mientras yo esté dirigiendo, todo el grupo va a ser un ejemplo. Por todo el cariño que ustedes les brindan, van a darles el plus como para ganar los partidos y los vamos a ganar", fueron las primeras palabras de un Maradona visiblemente emocionado que ingresó al estadio 'El Bosque' a la hora señalada.



Con un tribunas llenas y más de 30 mil espectadores, todos socios del club, Maradona inició formalmente su ciclo al frente del conjunto platense y al tomar la palabra en el medio del campo de juego añadió:

"Que no les quepa ninguna duda que nos vamos a jugar la vida. No se juega con revólver, acá se tira el centro atrás y la empuja un compañero para que festejemos todos

"A los de enfrente (por Estudiantes, el rival de la ciudad) no les digo nada porque quiero ser respetuoso, como no lo son ellos", agregó Maradona.



Luego de arreglar su vínculo con Gimnasia el último jueves, este domingo el exastro del fútbol mundial fue presentado en una emotiva jornada que provocó en varios pasajes lágrimas por parte del 'Pelusa'.

Cerca de 30.000 espectadores asistieron al primer entrenamientp de Maradona en Gimnasia. Foto: Reuters



"Les quiero pedir encarecidamente que cuando yo los tire a la cancha, se maten por toda esta gente y que traben con la cabeza si es posible. Hay que dejar todo y 'no faltar a ningún entrenamiento', como dice algún gil periodista. Acá el que no entrena y el que no corre, no juega. El que viene, la va a tener dura con nosotros, quédense tranquilos", agregó Maradona.



Operado en la rodilla derecha hace poco más de un mes, el ahora técnico de Gimnasia demostró dificultades para trasladarse y hasta requirió un carrito de golf para los grandes desplazamientos.

Diego Armando Maradona se baja de un carrito de golf. Foto: Efe



Luego, en un breve contacto con los medios en el campo de juego añadió: "El fútbol argentino después de la selección me hizo una cruz y sabían todos. En el 94 con Blatter junto con Leoz y Grondona me borraron, pero estoy acá de pie, como quería 'la Tota' (por su madre). Me decía 'no te mueras por esta porquería' y no me morí".



"Me apareció mi vieja, me calmó. Pensé en mis hijos y en mi viejo que me hubiera dicho 'Caminá mejor, carajo'. Una jornada hermosa", sintetizó Maradona que cantó con los hinchas y hasta se animó a replicar el típico saludo vikingo que caracterizó su último paso por Dorados de Sinaloa, en la segunda división de México.



Junto con su cuerpo técnico y sus jugadores, el exastro del fútbol mundial dirigió a distancia una práctica corta que estuvo marcada por el furor de un club que hizo 2.200 socios nuevos en tres días y regularizó la cuota social de otros más de mil.



Además, se registró una cifra superior a 1.000.000 de pesos en ventas de camisetas con el diez y su apellido en la espalda.

La camiseta de Gimnasia con el nombre y el número de Maradona se vendió como pan caliente. Foto: Efe



El primer compromiso del nuevo Gimnasia de Diego Maradona será el próximo domingo cuando el 'Lobo' platense reciba al Racing Club por la sexta jornada de la Superliga argentina.



Gimnasia se encuentra en una delicada situación con la tabla de promedios que lo sitúa último y peleando por no ser uno de los tres conjuntos que descienda a la segunda categoría del fútbol gaucho.



Como DT, Maradona nunca pudo ser campeón. Sus primeros pasos los dio en Mandiyú de Corrientes (nordeste) en 1994, con bajo desempeño al igual que en Racing Club, el segundo plantel que tuvo bajo su mando, en 1995, ambos en primera división.



Nombrado al frente de la Selección, logró con el último aliento la clasificación para el Mundial de Sudáfrica-2010, donde fue eliminado en cuartos de final, goleado por Alemania 4-0, pese a tener a Lionel Messi en uno de sus mejores momentos con la camiseta nacional.



Condujo a Al-Wasl de Emiratos Árabes entre 2011-2012 y luego Al-Fujairah, entre 2017-2018, y a Dorados de México 2018-2019, al que estuvo a punto de llevar a la primera división.



Con Efe y AFP