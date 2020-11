El drama de Ruggeri al enterarse de la muerte de Maradona

Óscar Ruggeri, el también legendario jugador, no se contuvo y lloró al aire en su programa de Espn, al enterarse de la muerte de su amigo Diego Armando Maradona, quien falleció de paro cardiorespiratorio.



(Noticia de contexto: Luto mundial: ¡falleció Diego Maradona!)

El exastro sufrió un paro cardiorespiratorio, del que no se pudo recuperar.

"Este pibe nos cambió la vida. No hay un argentino que no esté llorando. Este chico hizo todo por nuestro país. Vivió uniendo al país cada vez que jugaba. 60 años, no lo puedo creer. Es mucha bronca", dijo Ruggeri entre lágrimas.



"Íbamos a la Selección porque sabíamos que venía Diego..." Las palabras de Ruggeri en #ESPNF90. pic.twitter.com/iTwHXGXHdv — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2020

Y prosiguió, muy pausado y con reflexión: "Qué cosa que hemos vivido con él. Nosotros disfrutamos de él. Qué locura todo, lo que nos hizo vivir este muchacho a nosotros. De lo que quieras nos hizo vivir, de los momentos más lindos de mi vida. La energía que te daba. Un fuera de serie en todos los sentidos".



"Ningún tipo en el mundo llevaba la cinta como esté. Yo fui capitán y este es distinto a todos. Fue el mejor de todos. Irrepetible. Qué feliz nos hizo loco. íbamos a la selección porque iba Diego y no podíamos no estar", remató el ‘Cabezón’ Ruggeri con enorme tristeza.

