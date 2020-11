El día que Diego Maradona habló sobre la muerte

Diego Armando Maradona, artista, mago y poeta del fútbol, ingresó este miércoles en la galería de los mitos trágicos del deporte argentino, como los boxeadores Carlos Monzón y Oscar 'Ringo' Bonavena.



Un paro cardíaco terminó con la vida del exjugador a los 60 años dando paso a la leyenda, que comenzó a forjarse mucho antes de su deceso.



Aureolado con el recuerdo nostálgico de sus actuaciones gloriosas, el futbolista integró en vida al Salón de los Mitos, rodeado del cariño de la gente, que nunca dejó de verlo como un hombre honesto de cuna humilde, a quien la notoriedad mundial apabulló y las drogas empujaron a la decadencia.



Maradona habló de la muerte sin rodeos hace unos años atrás. En su frialdad fue claro: si vuelve a nacer quería ser futbolista. Este miércoles llegó ese día de su fallecimiento y esa frase toma fuerza.



"Si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra", dijo.



