¡Con todo! Explosivas declaraciones del exabogado de Maradona

Matías Morla es el ex abogado de Diego Armando Maradona y entregó unas declaraciones muy duras contra las hijas del exfutbolista, que murió en noviembre pasado.

"Fuimos a un evento en Colombia para patrocinar bolígrafos. En un momento pasó una bandeja de cocaína y Diego me dijo: 'Vamos'. Se subió al auto y me preguntó cuánto dinero habíamos perdido, cantidad que era importante. Y él respondió: 'No, terminé ganando, perdí mucho con eso", dijo a TV Nostra.



Y agregó: "¿No viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento? ¿No viste por qué Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Esos problemas internos que tienen… Me quieren hacer cargo a mí ahora, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas".



Morla dijo en la entrevista que estaba destrozado con la muerte de Maradona. "Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia, no, para gran parte de la gente, no. Todo esto que pasé, fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No te olvides que a mí, cuando se muere Diego, se me muere mi mitad", contó.



El exabogado fue más allá, dijo que las peleas internas en la familia del campeón mundial con Argentina en México 1986 eran comunes.



"El primer gran problema de Maradona fue que Oliva lo dejó. Diego estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna", declaró.



También se refirió al médico que atendió a Maradona, Leopoldo Luque , a las hermanas y a la exesposa del 'Diego.



"Me aguanté a Luque porque tengo códigos. A Diego lo dejaron solo salvo las hermanas y Verónica Ojeda. Villafañe se llevó un cadáver, nunca lo tuvo a Diego".

