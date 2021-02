¡Bomba de tiempo! Cruce de acusaciones entre abogados en caso Maradona

Rodolfo Baqué, abogado de Dahiana Gisela Madrid, y Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, se encontraron en el programa Nosotros a la mañana (eltrece), donde se refirieron a las pruebas que se filtraron desde que comenzó la causa que investiga la muerte de Diego Maradona.



En este sentido, Baqué apuntó contra Mischanchuk, que criticó estas difusiones y manifestó: “Vos filtraste pruebas en un estudio de televisión donde estuvimos juntos, yo no digo que esté mal porque la gente tiene que saber qué está pasando, pero debemos hacernos cargo”. A lo que el representante de la psiquiatra, respondió: “Yo llevé pruebas parciales, pero hay que ser lo más objetivo posible más allá del rol que uno cumple. Corre por cuenta de las partes qué pruebas aporta. No tiene que haber una elección antojadiza ni una elección parcial de pruebas”.



En medio del debate, los abogados involucraron a la Fiscalía a cargo de la investigación que, según acordaron en el programa, fue la primera en difundir el avance de la causa. “La fiscalía empezó a emitir partes diarios, a mi me parece perfecto para que sepa qué se está haciendo porque el fallecido es una persona muy querida y reconocida en el país”, comentó Baqué.



Más allá de manifestarse en favor de la opinión de su colega, Vadim añadió: “Hay que manejarse con respeto por las personas que no son los papeles de los expedientes, pero como sostuve, hay que ser lo más objetivo y cuidadoso posible al difundir las pruebas”.



Sin embargo, el defensor de Agustina Cosachov replicó: “Desde hace días sostengo que me llama la atención que nadie dice las cosas como son por parte del seguimiento que hubo por parte de enfermería y de tres médicos que eran anoticiados diariamente de los signos vitales del paciente”.



Ante esta declaración, Rodolfo Baqué se expresó en favor de su defendida y le consultó: “Vos mismo dijiste ayer en el programa que estuvimos juntos que la enfermera actuó de muy buena manera, ¿no es así?”. En respuesta a la interrogante, Mischanchuk se mostró de acuerdo con Baqué: “La enfermería actuó de primera durante todo el tiempo, entre ellos y los familiares le daban los medicamentos que indicaba Agustina. Enfermería cumplió con todas las indicaciones que se les dieron”.



Finalmente, ambos se refirieron al estado en la causa de sus defendidas. Por el lado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, Baqué se mostró muy convencido de su inocencia: “Si esta garúa me moja yo tiro el poncho a la miércoles. Es imposible que la enfermera pueda sufrir un solo reproche penal, es 100% imposible que termine siendo imputada, el mismo Vadim dice que la actuación de ella fue impecable”.



Mientras tanto, por la parte de Cosachov, Mischanchuk, comentó: “La doctora Cosachov está siendo investigada y los audios filtrados tienen un impacto mediático grande, pero jurídicamente tienen un valor relativo porque todo se va a concentrar en la autopsia, el top psicológico, las historias clínicas y la junta médica que está pronta a realizarse. Nosotros estamos a disposición de la justicia para declarar y cuando llegue el momento, ella dará todas las explicaciones que necesite la Justicia”.



