Esta es la segunda 'mano de Dios' que pide Maradona

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, que estaba último en la zona de descenso a la Segunda División, dijo que la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de terminar la temporada y anular los descensos es para muchos "una nueva mano de Dios".

"Hoy nos tocó esta y muchos dicen que es una nueva mano de Dios. Pero yo esa mano hoy se la pido para que termine con esta pandemia y el pueblo pueda volver a vivir su vida, con salud y feliz", afirmó el campeón del mundo con Argentina en 1986 al diario Clarín



"Quiero que quede bien claro que nosotros no festejamos la suspensión del torneo y tampoco la eliminación de los descensos. Nosotros queríamos zafar en la cancha. Nosotros y la gente festejamos el trabajo hecho, el camino que recorrimos", precisó.



La AFA resolvió este martes dar por finalizada la temporada y anular los descensos de esta temporada y los de la siguiente. "Nosotros estábamos convencidos con los muchachos y el Gallego (Sebastián Méndez, su ayudante) que nos salvábamos en la cancha. No es el final que hubiésemos querido pero esto es un premio para el grupo que se mató en el día a día por darle la alegría a la gente de Gimnasia", añadió.



Maradona asumió con el equipo muy comprometido y último en los promedios y consiguió seis victorias y cinco empates en 19 partidos. El torno se suspendió tras la disputa de la Superliga Argentina, que ganó Boca Juniors, y la primera jornada de la Copa de la Superliga, que no se finalizará.



EFE