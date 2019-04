Maradona dedica triunfo de los Dorados a Nicolás Maduro 

El técnico de los Dorados de Sinaloa, el argentino Diego Armando Maradona, dedicó este domingo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el triunfo de su equipo ante el Tampico en la Liga de Ascenso.

"Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, porque los 'sheriffs' del mundo que son los yanquis se creen que nos pueden llevar por delante; a nosotros no, a nosotros no nos compra ese tirano que tienen de presidente (Donald Trump)". Dicho esto, Maradona dio paso a la parte futbolística y se refirió a su reencuentro con quien fuera su auxiliar técnico en Dorados, Mario García, ahora director técnico del Tampico.



"Hoy Mario García fue un buen planeador táctico y coincidió con el juego lo que mostró en su momento cuando estaba conmigo, tal es así que cuando llegué a Sinaloa lo pedí a él porque tomándonos un café analizábamos los equipos rivales y también el nuestro", comentó.



García y el argentino Luis Islas dejaron a Maradona para el actual Clausura en medio de suspicacias y dudas en la relación personal que llevaron en el anterior semestre, por lo que Maradona aclaró no tener problema con su colega. "Mario García me decía dónde poner a los jugadores, en qué posiciones, si en las bandas o por el centro y hoy se topó con un equipo como el nuestro que está trabajado con variantes, pero no perdió Mario, ni el fútbol, al contrario, ganó el espectador, hoy la gente que vino a Tamaulipas tiene que estar contenta porque vieron cinco goles", comentó.



Los Dorados de Maradona vencieron por 3-2 al Tampico, alcanzaron 18 puntos y escalaron a la cuarta posición para enrolarse en sitio de liguilla, fase en la que los mejores 8 pelean por el campeonato. A falta de dos jornadas para terminar el torneo, Maradona ha registrado 15 puntos de 30 posibles desde que volvió al banquillo. "Hoy vieron pasión, jugadores increíbles que hacen de la pelota un juguete y los que decían que estábamos en el último lugar, que se fijen bien y después hablamos. Estamos en zona de liguilla de nuevo y pelearemos por el campeonato", concluyó.



Los Dorados perdieron la final del pasado Apertura con el San Luis y ahora pretenden ganar el apertura para disputar el partido por el Ascenso a Primera división.



EFE