Diego Maradona: duro comunicado de sus hijas contra exabogado

Dos días después de que un fallo revocara las medidas cautelares contra el exabogado de Diego Maradona, Matías Morla, y él quedara junto a las hermanas del astro como titular exclusivo de la marca Maradona en Argentina y el mundo, Dalma y Gianinna emitieron un comunicado pronunciándose al respecto.

Las hermanas publicaron en simultáneo, a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, un escrito en donde aseguran que todavía “ningún juez se ha pronunciado oficialmente, declarando al letrado como poseedor legítimo y definitivo de las marcas, sino que se trata de una medida transitoria” mientras continúa la evaluación del caso.



“Denunciamos penalmente a Matías Edgardo Morla porque, como su abogado y apoderado, entendemos que claramente habría defraudado a nuestro padre al sustraerle de su patrimonio sus marcas, incorporándolas al suyo a través de una persona jurídica interpuesta, SATTVICA S.A. (Sociedad que en 7 años realizó solo 2 facturas válidas y una anulada), que no es más que un sello de goma o una sociedad de cartón que tiene junto a su cuñado Cristian Maximiliano Pomargo”, comienza la carta.



Dalma y Gianina habían presentado una denuncia pero Morla decidió apelarla a través de una medida cautelar impuesta.



“Nuestros abogados en esa causa penal, que es la no 11.155/2021 del Juzgado de Instrucción no 43, lograron que se dictara una medida cautelar (prohibición de innovar y de contratar) que le impedía a Morla usufructuar de cualquier modo las marcas Maradona en cualquier país del mundo”, cuentan en el comunicado.



“El fallo de la Cámara del Crimen de ayer fue dividido. Uno de los jueces votó por ratificar la medida cautelar, aunque modificándola por una menos severa: la anotación de litis, que no significa una prohibición directa de usufructuar sino una advertencia para el tercero que decida contratar con SATTVICA S.A. (O sea, Morla), para que sepa que existe un conflicto judicial y entonces deba hacerse cargo de las consecuencias de sus actos”, explican en el escrito.



“Los otros dos jueces opinaron que la medida era prematura porque todavía no se convocó a Morla a indagatoria, es decir, que aún no está formalmente acusado por el delito que habría cometido. Es decir, ningún juez ha dicho que Morla tiene las marcas de nuestro padre de manera legítima y definitiva como así tampoco que nosotras no tenemos razón en nuestro reclamo. Solo se ha resuelto que ‘por el momento’ los hechos que denunciamos tienen que seguir siendo investigados con más profundidad antes de poder dictarse una medida cautelar de ese tipo”, quisieron dejar en claro las hijas de Claudia Villafañe.



“Es por ello que seguiremos trabajando junto a nuestros abogados para que el Ex Apoderado de quien fuera nuestro Padre, más temprano que tarde se siente en el banquillo de los acusados de la sede judicial (y no de las sedes televisivas), junto a todo aquel que le preste colaboración o intente sacar algún beneficio o provecho del producto de los delitos que Morla habría cometido en tal sentido”, culmina el comunicado que Dalma y Gianinna Maradona firmaron en conjunto.



“Los jueces no están diciendo que le corresponde la marca Maradona, están diciendo que hay que llamarlo a indagatoria antes de frenar el uso de las marcas que creó, a nuestro entender, de forma fraudulenta. Armó una trampa”, dijeron en diálogo con TN los abogados Alonso-Huber-Stratiotis, quienes representan a las hermanas.



“Descubrimos que Morla creaba los registros, pero los pagaba Maradona. Entre trámites de registros y los honorarios de los abogados Ferreyra y Marcovecchio, el padre de Dalma y Gianinna pagó 300 mil dólares para que la marca la use otro. Las facturas están a nombre de él”, agregaron.



Los letrados también desmintieron que exista algún documento que certifique que el excapitán de la Selección haya cedido su nombre para dejar beneficios económicos a sus hermanas, quienes se mantienen al lado de Morla.



Además anunciaron que ampliarán la denuncia alegando administración fraudulenta a una maniobra de cesión del nombre y la imagen de Maradona a favor de la productora que realizó la serie para Amazon Prime Video, ya que sospechan que se pagó por la historia entre 30 y 40 millones, no 1 millón como se dijo siempre.



La Nación, Argentina

GDA