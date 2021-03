Hija de Maradona deja mensaje contundente tras nuevas revelaciones

Han pasado tres meses de la muerte de Diego Maradona, pero no deja de circular información en torneo a las circunstancias de su muerte.

La Justicia de San Isidro se encuentra investigando un posible homicidio culposo cometido por la negligencia u omisión de los médicos especialistas que lo tenían a cargo, dentro de los que se señala con vehemencia al neurocirujano Leopoldo Luque.



Y mientras tanto, el documental ‘La muerte de Maradona’, reveló nuevos detalles analizados en más de siete mil audios de Whatsaap, que revelan la intimidad de la muerte del exjugador de Boca Juniors y Nápoles, pasando por el consumo de marihuana, alcohol y todos los más perversos secretos.



Luego de su emisión, el pasado sábado, la que reaccionó fue la propia hija de Maradona, Dalma Maradona, quien sorprendió en las redes sociales con sus comentarios en los que pide, una vez más, "Justicia". .



"No sé si estoy preparada para ver el informe que hizo Infobae... ¡Pero como dicen que hay audios de Mati (Morla) creo que no me voy a poder resistir! ¿Alguien lo vio?", escribió Dalma en su cuenta de Twitter, junto con una mención de “justicia”, generando una cadena de comentarios a favor de la lucha de la hija de Maradona.



La hija mayor de Pelusa se refiere en su trino a Matías Morla, quien era el abogado del astro argentino, y quien está implicado en los mensajes de voz que revelan nuevos detalles de su muerte..



No se si estoy preparada para ver el informe que hizo INFOBAE... Pero como dicen que hay audios de Mati creo que no me voy a poder resistir! Alguien lo vio?????? #justicia — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021



