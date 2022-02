Luego de hacer el gran anuncio en el programa de Radio Metro donde trabaja, Dalma Maradona, hija del fallecido Diego Maradona, contó algunos detalles de su segundo embarazo. Lo que llamó la atención fue el curioso nombre elegido: Azul.



“¿Cómo hiciste para guardarte estos tres meses?”, le preguntaron. “En realidad, lo hice más que nada para saber que estaba todo bien y por cábala, porque con Roma también tuve la suerte de poder decirlo yo… ¡es como una cosa increíble!”, dijo.



Luego, explicó que estuvo un mes en el exterior y que eso también ayudó a guardar el secreto. “Estuve el primer mes trabajando en Italia, terminando el documental (basado en sus relatos autobiográficos). Entonces como no estaba acá, no se me veía mucho. Después me fui de vacaciones y después volví pero me quedé un poquito acá, guardando el secreto”, contó.



El curioso nombre

Sobre el embarazo, explicó que fue buscado y deseado: “Fue una hija muy buscada, como Roma”, contó. “La verdad es que lo que me pasó es que dijimos ‘este año busquemos tranqui y veamos qué pasa’ y quedé embarazada al toque. Al toque toque, muy rápido. Pero feliz”, resumió y contó que ya saben que está todo bien y que es una nena. “Está todo espectacular”.



Luego de confirmar que Azul será el nombre de la nueva niña del clan Maradona, contó que su marido, Andrés Caldarelli, quiere agregarle como nombre Y Oro.



“Quiere ponerle´Y Oro´. Pero eso no va a suceder”, dijo contundente la hija de Diego Maradona. “No, no, chicos. Yo también soy muy hincha de Boca pero me parece que no hay que castigarla de esa manera. No. Se está formando un grupo que está aguantando esa moción, pero no”.



LA NACION - ARGENTINA

GDA

