Diego Maradona: el chofer en Dubái revela más detalles sobre su vida

De Diego Maradona se hablaba en vida y, ahora en su muerte, se habla mucho más. Día tras día van saliendo a los medios personas que compartieron con el máximo ídolo de Argentina para contar detalles de su vida. Algunas revelaciones asombran al mundo, mientras otras no tienen mayor relevancia.



En esta ocasión fue Sulaiman Nellissery, el chofer de Maradona en Dubái, y quien trabajó durante siete años con el argentino, conociendo a fondo más de un secreto y su forma de vivir.



"Lo recuerdo como un buen hombre, sonriente todo el tiempo. Estaba feliz y amaba Dubái. Cada segundo a su lado fue un momento de alegría para mí. Estuve más de 7 años a su lado como chofer, y fue el período más feliz de mi vida laboral. Lo conocí en agosto de 2011, cuando era uno de los choferes del Al Wasl, pero no sabía hablar español. Entonces, durante seis meses nos manejábamos por señas. Lo trasladaba hacia donde él quería y a cualquier hora. Lo llevaba a los entrenamientos y a los eventos. Al principio, lo único que le entendí en español fue: “Dubái es una ciudad hermosa”, dijo Nellissery en una entrevista con Infobae.



Su chofer detalló sobre cuáles eran los carros que tenía en su poder. "Tenía tres carros: un Rolls Royce, un BMW I8 y un Jeep Wagner, pero no los manejaba porque no tenía tiempo para hacerlo. Además, el club me puso a mí para que lo llevara. Son parte de sus cosas en Dubái. El resto se fue en un container para la Argentina. Su ropa y objetos de valor que había en su casa".



También comentó que les pusieron varias multas por exceso de velocidad, porque Maradona le pedía que fuera más rápido y se pudiera sacar el mejor rendimiento de sus vehículos.



"Nos pusieron varias multas porque Diego quería acelerar el coche y lo tuve que hacer. Es que en esos viajes presionaba para que la camioneta “vuele”, como le gustaba decir a él, para llegar lo antes posible. Pero eso provocó que en un mes le llegaran cuatro mil dólares de multa. En Dubái las multas son sobre quien conduce y, de no pagarlas, se le retiene el registro", añadió Nellissery.



Finalmente narró cómo era la mansión de Maradona: "Quedaba en el barrio de The Palm, en Jumeirah. La casa se la cedió el Gobierno de Dubái por seis años. Siempre estaba muy limpia, ordenada y brillaba por todos lados. Contaba con un gimnasio propio, pileta y hasta una cancha de fútbol-tenis donde se ponía a jugar. Era muy grande y tenía todo lo que te puedas imaginar. Seis habitaciones grandes, siete baños, uno al aire libre, terrazas, una mesa de ping-pong y varias salas de estar, dos de ellas con televisores gigantes, sillones y todo tipo de electrodomésticos. Se trataba de un sitio muy especial, con salida al mar. Tenía empleados las 24 horas: un chef, tres personas de limpieza y yo, que era su chofer. Y tenía sus horarios para hacer sus cosas".



