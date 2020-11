Delicado de salud, Bilardo aún no sabe de la muerte de Maradona

El exentrenador argentino Carlos Bilardo, quien dirigió a la selección campeona del mundo en México-1986, ignora aún la muerte de Diego Maradona, en un intento de la familia por preservar su delicada salud.

"No le puedo decir que murió Diego", explicó a Radio Provincia Jorge Bilardo, hermano del exentrenador. Bilardo tenía con Maradona una relación que solía describir como "de padre-hijo".



Bilardo, de 82 años y con una enfermedad senil, reside en un departamento en Buenos Aires bajo los cuidados de un enfermero al que la familia encomendó que no lo dejara mirar televisión.



"Ya sabía el enfermero que cuando pasa cualquier cosa así hay que cortarle la televisión, así que le cortaron la televisión, le dijeron que se había cortado el cable", explicó.



El ‘Narigón’ padece síndrome de Hakim Adams, una enfermedad neurodegenerativa por la que estuvo hospitalizadO en terapia intensiva, aunque luego se recuperó.



"Diego es el hijo varón que no tuve", solía responder cuando le preguntaban sobre su relación entrañable con el '10'.



Médico ginecólogo de profesión, Bilardo jugó como centrocampista en Estudiantes de La Plata antes de convertirse en un DT obsesivo de los detalles y repleto de cábalas.



Como entrenador condujo la selección argentina desde 1982, conquistó la gloria mundialista en 1986 con el legendario Maradona como estandarte, y luego también llevó a Argentina a la final del Mundial de Italia en 1990.



EFE