No para el fervor por Maradona: así se sigue manifestando el mundo

El mundo sigue de luto por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. El astro de la zurda de oro fue héroe en Argentina e ídolo del mundo. Millones de habitantes en el planeta continúan con su fervor hacia él.



Aficionados argentinos de Maradona, fallecido el miércoles pasado a los 60 años, crearon un ‘altar’ en su honor en las inmediaciones de La Bombonera, estadio de Boca Juniors, donde depositaron camisetas, velas, flores y todo tipo de recuerdos.



A este lugar acudieron aficionados del cuadro xeneize y otros equipos, y cada uno realizó su homenaje y despedida particular, y muchos de ellos depositaron carteles con mensajes como ‘ningún pueblo olvida a quien le hizo feliz’.



“Se murió el fútbol, no lo pude ver jugar a él, lo veo en los ojos de mi viejo, que siempre lo recuerda”, afirmó en declaraciones a TN uno de los asistentes, quien quiso darle la despedida al ‘10’ al no poder acudir el jueves a la Casa Rosada, donde se realizó el velatorio oficial, por motivos laborales.



Según sus palabras, Maradona no representa solo a Argentina, sino “al mundo entero”, y su grandeza quedó demostrada con lo sucedido estos días, en los que los homenajes hacia el ídolo argentino se multiplicaron en todo el mundo.

Relicario napolitano

Los Vignati cuidaron de Maradona durante su estancia en Nápoles y con los años entablaron un vínculo “familiar” que ahora, tras su muerte, recuerdan con emoción, contemplando las reliquias que el astro les regaló y que custodian en su hogar de la humilde periferia de la ciudad.



La casa de la familia se distingue enseguida en el barrio obrero de Secondigliano. A la puerta de un parco bloque de ladrillos de cinco pisos se ha pintado la efigie de Maradona, y una corona de flores y varias velas parecen lamentar su reciente fallecimiento.



Mientras, en un balcón de la tercera planta ondea una tela con el rostro del mito, entre sábanas y ropajes que se secan al sol de este apacible noviembre, y reza la frase ‘Te quiero, Diego’ en inglés, en una suerte de declaración amorosa universalmente comprensible.



“Teníamos una relación familiar y visceral; para nosotros, Maradona es un hermano”, asegura a Efe uno de los hijos de los señores Vignati, Massimo.



