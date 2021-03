Maradona: el audio con el cual el médico buscaba 'lavarse las manos'

Diego Maradona no descansa en paz. El futbolista argentino murió en noviembre pasado y todos los días hay noticias de la investigación, como el nuevo audio en el que el médico personal, Leopoldo Luque, trata de 'lavarse' las manos' si el futbolista se muriera.

Los audios de chats de Whatsapp que se han conocido en la investigación de la muerte de Maradona revelan que Luque le envió un mensaje a Maximiliamo Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla en el que decía lo siguiente: "Voy a armar una historia clínica bien armada", tras el temor de que el futbolista falleciera.



Le vamos a hacer firmar a Diego un consentimiento donde se le explica el tratamiento, lo tiene que firmar, que es consciente de

"Le vamos a hacer firmar a Diego un consentimiento donde se le explica el tratamiento, lo tiene que firmar, que es consciente de todo…”, indicó Luque.



Esta semana el mundo se sacudió, tras una reacción de Claudia Villafañe, esposa de

Maradona entre 1989 y 2003 y madre de Dalma y Gianinna, quien señaló que que al astro del fútbol lo tenía "secuestrado" su abogado Matías Morla.



Villafañe llamó por teléfono a América, canal de noticias en el que estaba Mauricio D'Alessandro, abogado de Morla, que es señalado por la familia como uno de los principales responsables de la muerte de Maradona, el 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio a los 60 años.



"Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy, él (D'Alessandro) lo sabe. Está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado. No puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo", sostuvo Villafañe.



