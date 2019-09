Maradona explota y ataca al árbitro tras la derrota de Gimnasia

El Gimnasia y Esgrima La Plata dirigido por Diego Maradona cayó este lunes por 2-1 ante Talleres de Córdoba en el cierre de la séptima jornada de la Superliga y llegó a las seis derrotes consecutivas, las dos últimas con Maradona como entrenador.

A los 11 minutos, en una de las primeras jugadas de ataque de Talleres, el delantero Jonathan Menéndez anotó el 1-0 de primera al anticipar a su marcador tras un preciso centro desde la derecha de Franco Fragapane.



Comenzado el segundo tiempo, Gimnasia consiguió la igualdad gracias a Manuel Guanini, que de cabeza anotó el 1-1 a los 48 minutos. A quince minutos del final, el árbitro cobró penalti a favor del conjunto local en una jugada dudosa. El colombiano Dayro Moreno no perdonó y lo cambió por gol con un preciso remate. Esta fue la jugada que desató la ira de Maradona.



"Me voy con amargura. Llega este penal. Siempre hay suspicacia con los penales. Pasan al frente por 2-1 con este penal. No me gusta. Me gusta que el árbitro lo haga bien para los dos", dijo Maradona a medios argentinos.



Pero luego, Diego exploto: "Todos los roces, todos los contrastes fueron para Talleres, un buen adversario. Pero así no se puede jugar. Se entromete entre dos equipos que quieren jugar al fútbol. Y no se puede decirle nada. Es malo. Ya es malo, nació malo y va a morir malo", dijo del árbitro.

"A MASTRÁNGELO NO LE DIJE NADA PORQUE YA ES MALO, NACIÓ MALO Y VA A MORIR MALO"#FOXGol | Diego Armando Maradona, durísimo con el árbitro que impartió justicia en la derrota de Gimnasia La Plata en la #SuperligaxFOX. pic.twitter.com/Es5bmqeQNO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 24, 2019

#TNTSports | Diego Maradona no se fue conforme con el arbitraje de Mastrángelo: “Lo teníamos, pero llegó ese penal.”#Talleres 🆚 #Gimnasia pic.twitter.com/y5tUQfTO8k — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 24, 2019





DEPORTES