Diego Maradona: los interrogantes que persisten a tres años de su muerte

El mundo del fútbol recuerda desde primera hora de este sábado al argentino Diego Armando Maradona, fallecido hace tres años, una figura que es mucho más que un jugador para muchos fanáticos.

La muerte del astro estuvo desde el comienzo rodeada de sombras y de dudas frente al protocolo médico que se siguió, al punto que varios profesionales de la salud fueron imputados por lo sucedido. Hoy, se espera el juicio para determinar la resolución del caso.



A principios de este mes fue sorteado dónde se llevará a cabo el juicio oral contra los imputados, finalizada la etapa de instrucción y recolección de pruebas.

Bandera con la cara de Diego Maradona a las afueras del estadio que ahora lleva su nombre, en Nápoles. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Se estableció que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro juzgará al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la doctora Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, por "homicidio simple con dolo eventual".



El 18 de abril pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó que los ocho imputados iban a juicio oral.



Los jueces de la Cámara avalaron la Junta Médica que complicó a los ocho responsables de la salud imputados y rechazó los sobreseimientos y el cambio de calificación que habían propuesto algunas defensas por la figura del "homicidio culposo". El equipo de fiscales los acusó como coautores de un "homicidio simple con dolo eventual", con pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Diego Maradona en México 86. Foto: Archivo EL TIEMPO

El 22 de junio del año pasado, el juez de Garantías Orlando Abel Díaz elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces estuvo bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.



Cuando elevó la causa a juicio, el juez Díaz sostuvo que los ocho imputados no cumplieron "con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas", y que como "garantes" de la condición del exfutbolista, tuvieron la posibilidad de "revertir" su cuadro cardíaco y no lo hicieron.



Según la hipótesis fiscal, el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente".



La autopsia y los estudios posteriores establecieron que el astro de 60 años falleció de "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" en una casa de Tigre, donde estaba internado por su adicción al alcohol tras haber sido sometido a una neurocirugía.



Los peritos descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada" que, de ser atendida correctamente, podría haber disminuido el riesgo de deceso.



La fecha del juicio oral, avalado por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, todavía no ha sido definida, pero el Ministerio Público Fiscal pidió que se lleve a cabo pronto.



