Diego Maradona: así le contarán a Carlos Bilardo que su 'hijo' murió

Carlos Bilardo no sabe que Diego Maradona murió. En noviembre próximo el exfutbolista cumplirá un año de haber fallecido y su DT, el que lo llevó a ser campeón mundial en México 1896 no conoce la noticia.

Bilardo está enfermo y no hubiera aguantado esa noticia. Tampoco sabe que murieron José Luis Brown, el defensa de esa gloriosa selección, y Alejandro Sabella, su gran amigo en Estudiantes de La Plata.



Le puede interesar: (¿Quiénes son los colombianos que le ganaron al Real Madrid con el Sheriff?)



La idea, como lo dijo su hermano Jorge en el programa ‘Cómo te va’, es reunir a varios de los integrantes de esa Argentina para ellos se encarguen de contarle.



“Lo de Diego (Maradona) todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burruchaga, para que le digan. Con Diego siempre se peleaban, fue el hijo varón que no tuvo. Tuvieron mil peleas como vos podés tener con tu hijo. Pero estuvieron siempre juntos”, afirmo Jorge Bilardo.



“Carlos está bien, está recuperándose, ve los partidos de acá y de afuera. Pensamos llevarlo a Carlos a ver a Estudiantes algún día si los doctores nos lo aprueban”, agregó.



Le puede interesar: (David Ospina y una elección por encima de los mejores)



Deportes