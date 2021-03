Diego Maradona: la crítica y enfática petición de su abogado

Matías Morla, abogado de Diego Maradona, pidió este viernes dejar "actuar a la Justicia" y que el exfutbolista, cuyo fallecimiento y sus circunstancias están bajo investigación, "descanse en paz".



Le puede interesar: (Cristiano Ronaldo: ¿es real la posibilidad de su regreso al Madrid?).

"A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios: Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear", criticó Morla a través de Twitter.



Sin dar nombres, el letrado -con quien Dalma y Gianinna, hijas de Maradona, y Claudia Villafañe, su exmujer, son muy críticas- agregó que también "están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron".



"Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas, que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro", sentenció el letrado, al hacer referencia a los fallecidos padres del exfutbolista, a quienes Maradona quería mucho.



También lea: (Ancelotti confirmó que el calvario de James no ha pasado).



"Lo cómico de esta historia es el abogado televisivo hablando de mi patrimonio (lícito) que está imputado por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito por corrupción. Dejemos actuar a la Justicia y que Diego Maradona descanse en paz. Por favor", concluyó sin detallar a quién se refiere.



Dándose por aludido en esas acusaciones, Mario Baudry, abogado de Diego Fernando, hijo menor de Maradona, de 8 años, y actual pareja de la madre del niño, Verónica Ojeda, acusó posteriormente a Morla de utilizar la "descalificación" porque la marcha que se produjo el miércoles en Buenos Aires para reclamar Justicia por la muerte del ídolo "y todo lo que está pasando en la causa le molesta".



"Y yo lo entiendo y también es una forma de defensa. Yo estoy tranquilo y no tengo ninguna causa de corrupción", expresó Baudry en declaraciones al Canal 13.

Una marcha para pedir justicia

El pasado miércoles, el centro de Buenos Aires acogió una manifestación en la que, con el lema "No se murió, lo mataron", fanáticos del astro pidieron que se haga Justicia, mientras una causa judicial trata de determinar si se produjo algún tipo de negligencia médica en los cuidados que recibió "el diez".



Además: (PSG: el galáctico fichaje que haría si Messi no aterriza en París).



Entre los asistentes a la protesta, en la que se cantaron canciones en contra de Morla, estaban Dalma y Gianinna y Villafañe, esposa de Diego Maradona entre 1989 y 2003, así como su otra expareja Verónica Ojeda y su hijo Diego Fernando Maradona, de ocho años.



Los imputados en la causa son el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como su médico de cabecera; la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.



Además, se conformó una junta de expertos para analizar si los investigados realizaron una "atención médica deficiente", integrada por peritos dispuestos tanto por la Fiscalía como de las defensas y de los querellantes en la causa: Por un lado Dalma y Gianinna; por otro las hermanas del astro; y también Jana, otra de las hijas y Diego Fernando, que aún es menor, representado por Baudry.

Críticas a Morla

Dalma y Gianinna Maradona consideran que, además de Luque, el principal responsable de la muerte de su padre es Morla, y su madre, Claudia Villafañe, aseguró hace unas semanas que Morla tenía "secuestrado" a su exmarido.



Además, consideró que el abogado y los integrantes del equipo médico que cuidaban a Maradona "tienen" una "condena social" tras la difusión de unos audios en los que Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla, pide evitar que Maradona sea internado o cuidado por Gianinna.



"Que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos. Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de esta, hay plata para todos", dice Pomargo a Luque en audios difundidos por el sitio web Infobae.



EFE