Maradona: abuso, drogas y lo más oscuro que se ha conocido tras su muerte

Se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona y el mundo sigue debatiéndose para comprender su figura.



Al popular sentir futbolero que asegura que fue uno de los más grandes de la historia y ‘cuya obra importa más que su vida’ le ha salido al paso una corriente que ha enfatizado en que el ‘10’ podría no tener mucho para homenajear.

Los excesos en todos los sentidos y las fuertes acusaciones de graves delitos se han convertido en el peso que redunda sobre su nombre.



Un repaso de los demonios que rodearon (y rodean) al ‘D10S’, que por respirar entre gestas y miserias ha sido catalogado como el ‘más humano de todos’.



Acusaciones por violencia de género y abuso

En la eterna montaña rusa en que se movía la vida de Maradona, los fuertes señalamientos y las graves denuncias por abuso contra algunas mujeres cercanas representaron el punto más bajo.

Mavys Álvarez y el peor Maradona en Cuba

Mavys Álvarez es una ciudadana de 41 años que, en su adolescencia, habría sido víctima de varios abusos de parte de Maradona. Foto: América TeVe - EFE

Las recientes declaraciones de Mavys Álvarez, de 41 años, quien mantuvo una relación sentimental con el astro cuando ella era menor de edad, pusieron de relieve el lado más oscuro del ‘10’.



“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, describió la mujer, en charla con ‘Infobae’, sobre el abuso que habría ocurrido entre 2000 y 2001, cuando el exfutbolista vivía en Cuba para, en teoría, someterse a tratamientos médicos.



En el tiempo en que estuvo junto con Maradona, según relató Álvarez, las agresiones de todo tipo fueron frecuentes.



Alguna vez en la que contestó su celular, el argentino habría llegado a amenazarla de muerte.



“A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’ (...) fue violento en muchas ocasiones”.



“No podía ni levantarme de la cama para ir al baño”



Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona

Durante la época en la cual Maradona debía tener como propósito rehacer su vida con prolongados periodos de rehabilitación, Álvarez también resultó presa de la intensidad de su problema con las drogas.



“Él me fue metiendo en su mundo de la adicción. A mí no me interesaban las drogas, no fumaba, no me drogaba, no tomaba. Poco a poco me introdujo en el alcohol. Después insistió en que consumiera”, aseguró la mujer.



En ese mismo paso por Cuba, decenas de medios sensacionalistas reportaron varias fotografías con alto contenido sexual de Maradona con aparentes menores de edad.



Los titulares referenciando episodios de fiestas desenfrenadas y preocupantes consumos de estupefacientes tampoco escasearon.

Alguien me puede decir que hacía Diego Maradona en Cuba?

Todo este panorama cierra con que las explosivas revelaciones de Álvarez se dieron a conocer en el marco de su visita a Argentina para declarar en una causa abierta por presunta trata de personas en la que Maradona es uno de los señalados.



Otras acusaciones de violencia y abuso

En 2014, cuando Maradona tomaba un descanso de su incipiente carrera como entrenador, un video en el que supuestamente se veía como agredía a Rocio Oliva, su última pareja conocida, dio pie a toda una ola de indignación en Argentina.



Para 2017, otra señal de aviso por una agresión del ‘10’ a Oliva llevó a que las autoridades civiles españolas irrumpieran en el hotel en que se hospedaban en Madrid.



En plena caída libre, Maradona fue interrogado, pero la mujer no interpuso ninguna denuncia.

Ese mismo año, en el marco de la Copa Confederaciones disputada en Rusia, Yekaterina Nadólskaya, una periodista local, lo acusó de haber intentado abusar de ella cuando se quedaron solos en el hotel donde se hospedaba el astro futbolístico.



“Vino su ayudante, me arrojó 500 dólares y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron coger mis cosas”, le dijo la mujer a un medio digital del país euroasiático en ese entonces.



Aquel suceso terminó en el olvido después de que no se conociera ninguna denuncia al respecto.

Terminando en Rusia y camino a Napoles

El partido interminable contra las drogas

La captura de un campeón del mundo

Según contó en una entrevista en España, con 24 años, cuando ya había salido campeón en su país con Boca Juniors y participado en una Copa del mundo, Maradona firmó el comienzo de su lucha más larga: el consumo de drogas.



Para ese entonces, durante los meses más palidos de su paso por el Barcelona, habría ingerido la primera dosis de sustancias ilegales.



Desde entonces, se dice, nunca pudo dejarlas.



El 26 de abril de 1991, cuando ya era uno de los argentinos más icónicos de la historia, sobre todo por su campeonato global en el 86 y el subcampeonato del 90, Maradona puso en vilo a todo su país.



Ese día, caída la tarde, agentes de la Policía argentina llegaron hasta el apartamento donde estaba con otros dos hombres para detenerlo por “tenencia de drogas”.

Según crónicas de la época, los oficiales habrían avisado del operativo a periodistas que cubrieron con espectacularización la captura del '10'. Foto: AFP

En un comienzo se dijo que fue capturado con medio kilo de cocaína en su poder. Luego la juez del caso desmintió esa versión. Después se afirmó que el ‘10’ y los otros dos hombres habían lanzado bolsas de droga por la ventana alarmados por las autoridades. Al final, lo único cierto fue que a Maradona se lo llevaron mientras decenas de personas se agolpaban a su alrededor coreando su nombre.



Escasas 24 horas después, el ‘ídolo’ fue dejado en libertad.



Suspensiones reiteradas: el fin de una era

Para aquel entonces, las alarmas ya se habían disparado por la sanción de 15 meses sin poder jugar al fútbol que le puso la Federación Italiana a finales de marzo de 1991 tras encontrar cocaína en su sangre.



Aunque Maradona dijo en un comienzo que todo era una ‘venganza’ en su contra, aquello fue el inicio de un alud infinito.

Me cortaron las piernas

TWITTER

En su tercer Mundial, el de Estados Unidos 1994, el ‘10’ jugó su último partido con la Selección Argentina, el 25 de junio, en la remontada 2-1 contra Nigeria.



Algunas horas después, la prueba antidopaje que le realizaron arrojó presencia de efedrina, una sustancia prohibida.



“Me dan por la cabeza cuando uno tiene la posibilidad de resurgir… de un montón de cosas (...) No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas”, dijo entonces.



Hasta ahí llegó su tercer Mundial.

🔙 1994



📌 Un día como hoy Diego Maradona 🔟 juega su último encuentro internacional con la camiseta Argentina 🇦🇷. Ante Nigeria 🇳🇬, por el Mundial 94 🇺🇲



🔜 Luego vendría el doping que lo sacaría del certamen

Poco más de tres años después, con la camiseta de Boca Juniors, otro resultado adverso por una sustancia indebida decretó el final de su carrera.



Tras conocerse los planes de prolongadas reuniones para evitar que aquel episodio fuese el último de Maradona en las canchas, el propio implicado se encargó de cerrar la página.



“No puedo más. Así no tiene sentido que siga jugando. Prefiero retirarme ahora y no pagar con la vida de mi viejo los rumores de algunos inconscientes que tienen un micrófono”, oficializó en su retiro.



¿Cómo debería recordarse a Maradona?

Aunque su imagen es recordada con idolatría en la mayoría de Argentina, ciertas figuras nacionales han expresado su rechazo a la 'divinización' de su imagen. Foto: EFE

En días pasados, las declaraciones de la joven cantante argentina Nicki Nicole durante una entrevista con ‘El País’, de España, despertaron el halo de polémica que pesa sobre el legado del ‘10’ argentino.



“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, dijo la artista de 21 años en la antesala de ‘Los40 Music Awards’.



La respuesta de Nicole, casi un año después de la muerte del ‘10’, reabrió el debate sobre la forma en que debería recordarse a una figura del fútbol mundial que pecó en exceso en lo que muchos catalogarían como la ‘vida personal’.



Sin respuestas concluyentes, lo ocurrido el 22 de junio de 1986 quizás sea la mejor herramienta que entregó el propio implicado para analizarlo.



Maradona llevó a su equipo al título en el Mundial de México 1986 rodeado de Jorge Burruchaga, Jorge Valdano y Óscar Ruggeri. Foto: AFP

Ese día, ante más de 100 mil personas presenciales y millones a la distancia, Maradona eludió a cinco rivales ingleses recorriendo más de media cancha y certificando lo que la historia recuerda como el ‘gol del siglo’.



Luego, en un acto desleal, anotó un gol con la mano.



“Lo hice con la cabeza de Maradona pero con la mano de Dios”, dijo entonces.



El resumen del día fue certero: en cinco minutos, fue ‘dios’ y ‘demonio’.



En 60 años de vida, para bien y para mal, fue humano.

Tendencias EL TIEMPO